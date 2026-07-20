Свободная продажа бензина и дизельного топлива организована на многих АЗС Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 20 июля в Крыму и Севастополе ожидаются важные изменения. Власти обещают введение субсидий на топливо, а система продаж остается смешанной - по QR-кодам и свободно.

Рассказываем о ситуации с бензином в Крыму и Севастополе 20 июля 2026

Ситуация с бензином в Крыму 20 июля 2026

16 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что с 20 июля должны заработать федеральные субсидии на закупку топлива для полуострова. Он отмечал, что вопрос решен на федеральном уровне, и осталось лишь «подтверждение расчетов». Напомним, поручение о выделении субсидий дал президент Владимир Путин 8 июля, чтобы сдержать рост цен на бензин.

По данным Росстата, на 13 июля бензин в Крыму в среднем стоил 185,18 руб. за литр, что более чем вдвое выше средней цены по России (75,84 руб.). Ожидается, что субсидии позволят снизить закупочную цену для заправок и, соответственно, розничные цены. Однако по состоянию на утро понедельника цены пока остаются на прежнем уровне.

Так, в Крыму свободная продажа бензина открыта на десятках АЗС в разных городах. На всех заправках действует общий лимит - не более 20 литров на одно транспортное средство. Заправка в канистры на большинстве АЗС запрещена.

Информацию о наличии топлива публикует Минтопэнерго республики. Бензин есть в Джанкое, Керчи, Евпатории, Симферополе, Белогорске, Ялте и Судаке.

Ситуация с бензином в Севастополе 20 июля 2026

В Севастополе 20 июля действует смешанная система продажи топлива: по QR-кодам, которые уже разосланы получателям, а также стандартный лимит - 20 литров. На четырех АЗС (Верхнесадовое, Орлиное, «Таврида-1» и «Таврида-2») можно получить до 40 литров. Временно разрешена заправка в канистры для обеспечения работы генераторов. Для этого нужен оригинал СТС (номер в документе должен совпадать с номером в QR-коде).

Три вида топлива можно купить и без QR-кода: ДТ NP (40 литров), АИ-100 (40 литров) и АИ-92 (можно заправить полный бак и дополнительно 20 литров в канистру).

- Перед выездом проверьте карту. Посмотрите наличие топлива на заправках онлайн, - советует губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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