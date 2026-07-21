Масштабные перебои с электричеством все еще сохраняются на полуострове Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вторник, 21 июля, начался для Крыма с очередной тревожной ночи из-за атаки беспилотников в разных районах. Полуостров продолжает жить в режиме ЧС из-за дефицита электроэнергии и попытки стабилизировать ситуацию с топливом.

Рассказываем, что происходит в Крыму и Севастополе 21 июля 2026 года.

Что происходит в Крыму и Севастополе 21 июля 2026 года

Ночь на 21 июля выдалась неспокойной. По данным Минобороны РФ, над Крымом, Краснодарским краем и другими регионами было уничтожено 209 беспилотников. В Севастополе воздушная тревога длилась несколько часов, силы ПВО сбили два дрона в районе Северной стороны, обошлось без пострадавших.

Отключение света в Крыму и Севастополе 21 июля 2026 года

Масштабные перебои с электричеством сохраняются. Так, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Крым, Херсонская и Запорожская области столкнулись с наиболее серьезными отключениями за последнее время после ударов по энергообъектам. В начале недели полностью без света оставалась Керчь, а Симферополь, Евпатория, Джанкой и Красноперекопск получают электричество с ограничениями.

Энергетики работают круглосуточно Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе 21 июля с 08:00 до 23:00 введены ограничения энергопотребления для почти 250 юридических лиц: предприятий, гостиниц, магазинов, сообщили в пресс-службе «Севастопольэнерго».

- В связи с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами Севастополя, по команде диспетчера Черноморского РДУ и в соответствии с Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации, 21 июля с 8:00 до 23:00 вводится ограничение режима потребления электрической мощности, - отметили в предприятии.

Также с 10:00 в городе были остановлены троллейбусы из-за лимитов подачи мощностей. Утром весь общественный транспорт курсировал с увеличенным интервалом.

Обстановка на Крымском мосту 21 июля 2026 года

Движение по Крымскому мосту перекрывали в ночь на 21 июля с 3:33 до 4:09. К утру затруднений в проезде не было. Накануне пробки достигали около пяти километров. К обеду 21 июля перед проездом стоит 500 машин.

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 21 июля 2026 года

В Севастополе 21 июля продолжает действовать смешанная система продажи топлива. На четырех АЗС (Верхнесадовое, Орлиное, «Таврида-1» и «Таврида-2») лимит для тех, кто успел получить код, увеличен до 40 литров. При этом заправка в канистры любого топлива 21 июля запрещена.

Также можно заправить пропан-бутан по QR-коду Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Также можно заправить пропан-бутан по QR-коду только на АЗС на Городском шоссе, лимит - 40 литров.

- Заправка автомобилей пропан-бутаном не производится, только баллоны. В поле «номер автомобиля» при получении QR-кода нужно указывать номер паспорта баллона, - отметил губернатор.

Погода в Крыму и Севастополе 21 июля 2026 года

В Крыму сохраняется сухая и теплая погода, но МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности. В регионе действуют ограничения на посещение лесов и разведение костров.

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