Хищникам нужна поддержка. Фото: Сафари Парк Тайган/МАХ

Ситуация на полуострове непростая: вражеские атаки, низкий турпоток, проблемы со светом и бензином. Но трудности, как всегда, объединяют россиян. Жители необъятной страны объединяются для помощи тем, кому нужна поддержка.

«ДЕРЖИТЕСЬ - КАРЕЛИЯ И МОСКВА С ВАМИ!»

Аквариум-музей в Севастополе едва держится на плаву: мало посетителей, и нет денег на содержание пяти тысяч рыб.

- Мы бьем тревогу. Севастопольский морской аквариум-музей переживает тяжелейший период за 129 лет своей истории. Не просим денег взаймы или крупных пожертвований: просто придите. Ваш интерес и купленный билет сейчас решают нашу судьбу, - такое эмоциональное, душераздирающее обращение появилось в паблике «Севастопольский Морской Аквариум-музей».

Жители из самых разных уголков страны покупают билеты онлайн - даже те, кто не планирует приехать на полуостров.

В комментариях - сотни сообщений: «Обязательно в будущем посетим, но билет купим уже сегодня. Пусть живет аквариум!»; «Купила билет, из Тулы, прийти не смогу…»; «Смоленск. Купили всей семьей билеты. Никогда не были в Севастополе, а теперь очень хочется приехать и увидеть ваш замечательный аквариум»; «Билеты приобрету, но прийти не смогу, я из Карелии. Очень переживаю за ваших морских обитателей»; «Оплатили вход, приехать, увы, не сможем. Держитесь, ребят! Москва с вами!»; «Билет купила. Держитесь! Смоленск с вами!».

Тула, Новосибирск, Томск, Волгоград, Краснодар - география поддержки охватила практически всю страну.

Коллекция рыб в Севастопольском аквариуме чуть не погибла из-за отсутствия электричества. Фото: Севастопольский аквариум-музей/Vk

Добрые люди помогли и в энергетический кризис: севастопольцы сливали бензин из собственных машин и приносили канистры, чтобы залить в генераторы, обеспечивающие подачу кислорода в аквариумы. Крымский бизнесмен передал 400 литров для генераторов.

- Люди приходят, дают канистру - кто 5, кто 10 литров бензина, и говорят: «это для рыбок». Вы знаете, у меня комок в горле… Деньги брать не хотят, просто оставляют и уходят, - рассказал КП-Крым директор аквариума-музея Алексей Ершов.

Аквариум продолжает работать и принимать посетителей. Приобрести билеты можно онлайн.

Справка «КП»: Севастопольский морской аквариум-музей основан в 1897 году при Севастопольской биологической станции, созданной по инициативе знаменитого путешественника Николая Миклухо-Маклая. Это первый публичный аквариум в России и один из старейших в Европе.

СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ ДЛЯ ЛЬВОВ И ЖИРАФОВ

Крымскому зоопарку помогает вся страна. Фото: Сафари Парк Тайган/МАХ

Доказали свою преданность и фанаты сафари-парка «Тайган». Солнца в зоопарке много, а вот с электричеством напряженка, как и повсюду.

И в «Тайгане» замахнулись на автономную солнечную станцию, чтобы холодильники и насосы работали без перебоев - львам и обезьянам не выжить без свежей еды и воды.

- Единственный стабильный на сегодня источник энергии - это щедрое крымское солнце. Давайте поможем спасти парк, который стал дорог всем нам, - и этот призыв не остался без внимания.

Цена вопроса - 1 351 800 рублей - не испугала фанатов зоопарка. Буквально за один день собрали полмиллиона рублей. Сбор продолжается, и есть отличная возможность выразить свои чувства к «Тайгану».

На добровольные пожертвования в «Тайгане» также купили два генератора.

- Друзья, спасибо всем огромное, мы купили все, что нам нужно для того, чтобы у нас был свет и интернет!

Альтруисты и волонтеры-финансисты не скупятся не только на рубли, но и на добрые слова: «Держитесь, родные наши! Мы вас любим и очень уважаем! Не оскудеет рука дающего».

ДЕНЬ ДАРИТЕЛЯ

10 июня 2026 года вражеская атака серьезно повредила легендарную панораму «Оборона Севастополя 1854 - 1855 гг.». Огонь уничтожил большую часть бесценного полотна и предметного ряда. Но севастопольцы и вся страна встали плечом к плечу.

Панораму «Оборона Севастополя 1854 - 1855 гг.» готовят к восстановлению Видео: Музей обороны Севастополя/МАХ

- Поступает огромное количество обращений с предложениями помощи - от частных лиц, организаций и школьных коллективов со всей страны, - рассказали в музее.

В фонды уже начали возвращать историю. Депутат Законодательного собрания Александр Кулагин, например, передал музею раритеты, от которых у любого патриота перехватывает дыхание: легендарные номера газет «Правда» и «Известия» 1942 года! Представьте: этот хрупкий пожелтевший лист вышел в свет в самые страшные дни обороны Севастополя в Великую Отечественную войну. Но это еще не все. В коллекцию попали памятные значки, выпущенные к 50-летию Великой Победы в 1994-м, а также две уникальные открытки. Пополнили фонды и две уникальные открытки: одна - с видом Южной бухты, вторая - с видом панорамы, отправленная в 1909 году.

- Каждый из этих предметов - не просто экспонат, а живая нить, связывающая поколения.

Музей готовит большое событие. 28 июля в Севастополе состоится День дарителя. Именно там широкой публике впервые представят все реликвии, которые уже успели передать меценаты и неравнодушные граждане.

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