На дорогу девушки потратили 17 часов. Фото: личный архив Марии

Почти месяц крымчане живут в условиях перебоев электричества. Порой без света приходится сидеть по несколько часов, и народ находит новые хобби. Кто-то разгадывает кроссворды, а две жительницы Симферополя решили не сидеть в темноте, а устроить себе настоящее приключение. Спонтанный челлендж «100 тысяч шагов» превратился в 17-часовой марафон через горы и села, который закончился в Алуште. О том, как им это удалось и почему их остановила полиция, девушки рассказали «Комсомолке».

ОТ СКУКИ ДО ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Пешком до Алушты Видео: личный архив Марии

Все началось с обычного отключения света в жилом комплексе, где живет одна из героинь - Мария. Она и предложила подруге Арине пройти знаменитый интернет-челлендж - 100 тысяч шагов за раз. Та без раздумий согласилась. На следующий день девушки собрали рюкзаки с самым необходимым: водой, перекусом и сменной одеждой - и отправились в путь. Стартовали они от Куйбышевского рынка в Симферополе в обед, в самую жару. Их маршрут был прост: двигаться в сторону Южного берега Крыма с расчетом дойти до Алушты, а там - как пойдет. К слову, даже навигатор не нужен – идти нужно было все время прямо без поворотов и развилок.

ХИНКАЛИ, ХАЧАПУРИ И ПЛАСТЫРИ

Через четыре часа непрерывной ходьбы девушки добрались до поселка Доброе, на выезде из Симферополя. На тот момент их счетчик шагов показывал около 25 тысяч. Уставшие и голодные они решили передохнуть в местной кафешке. Заказали хинкали, хачапури и, наконец-то, смогли присесть.

Девушкам 22 года, они любят путешествовать и открывать для себя новые места. Фото: личный архив Марии

- Мы так наелись, что после плотного обеда идти уже никуда не хотелось, но мы все равно пошли. Правда, маршрут пришлось немного изменить, так как после 30 тысяч шагов кроссовки начали предательски натирать. Мы пошли искать аптеку с пластырем, - говорит КП-Крым Мария.

РАСТЯЖКА НА ЗАБОРАХ И НОЧНАЯ ТРАССА

До Перевального девушки добрались ближе к 19:00. Там они устроили еще одну «стоянку», где пытались растянуть забитые мышцы. Для этого использовали все, что оказалось рядом: заборы, отбойники у трассы и парапеты. Мимо проезжающие авто явно недоумевали, когда видели двух «гимнасток» около дороги.

Чтобы размять мышцы, приходилось растягиваться прямо около дороги. Фото: личный архив Марии

- Когда мы прошли около 40 тысяч шагов, у меня заныло левое колено, - говорит девушка. - Поэтому мы решили снова где-то перекусить перед ночью. Следующие километры пришлось идти в темноте. Мы очень удивились, как много людей останавливались и спрашивали, нужна ли нам помощь. На пути нам встретился очень приятный мужчина, который сильно за нас переживал - дал свой номер и страничку ВКонтакте, чтобы мы написали ему, когда дойдем. А еще угостил нас мороженым.

ЗНАКОМСТВО С ПОЛИЦИЕЙ

Не обошлось и без приключений. Какой-то водитель, увидев двух девушек, идущих по трассе в темное время суток, решил позвонить в полицию и сообщить, что на дороге находятся две несовершеннолетние (хотя обеим уже давно исполнилось 18, - ред.).

- Нас забрали писать объяснительную. А через час после разговоров и бесед выпустили. Когда на вопрос полицейского, что мы делаем ночью, мы ответили про тренд 100 тысяч шагов, надо было видеть их лицо… Благо, нас отпустили, и мы продолжили свой путь.

Часть пути пришлось идти по темноте. Фото: личный архив Марии

ФИНИШ

Ближе к 6 утра девушки наконец-то дошли до Алушты и сразу окунулись в прозрачное море. Итог марафона впечатляет - более 80 тысяч шагов, что составляет около 53 километров. Время в пути - 17 часов.

- К огромному удивлению, ноги вообще нормально - будто после хорошей тренировки. Я вчера сходила на массаж, а сегодня все уже хорошо. Я даже планирую пойти на тренировку. О своем путешествии мы не говорили почти никому, я лишь рассказала своему молодому человеку. Он пытался нас отговорить, но ничего не вышло. Потом уже утром я рассказала родителям, но никто не верил. Папа вообще рассмеялся в трубку, похвалил, а потом попросил больше так не делать.

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