Ранения получили двое детей Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Один человек погиб и четверо пострадали в результате атаки ВСУ на Крым в ночь на четверг, 23 июля. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Атака ВСУ на Крым 23 июля 2026 года

Киевский режим атаковал республику ночью.

Погибшие в результате атаки ВСУ на Крым 23 июля 2026 года

Изначально Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки на Крым погиб один человек. Это был мирный житель.

Позже стало известно еще об одном погибшем. Таким образом, количество погибших в результате террористических действий Киева увеличилось до двух человек.

Пострадавшие в результате атаки ВСУ на Крым 23 июля 2026 года

От действий террористов киевского режима пострадали пять человек.

Утром 23 июня сообщалось о том, что в результате атаки пострадали четыре человека. Ранения получили двое взрослых и столько же детей.

Позже глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о еще одном раненом. Аксенов выразил соболезнования семьям погибших и пострадавши.

Помощь пострадавшим в результате атаки ВСУ на Крым 23 июля 2026 года

Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибшего. Глава Крыма пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

«Правительство республики окажет семьям всю необходимую помощь и поддержку», – заверил руководитель региона.

Горячая линия в связи с атакой ВСУ на Крым 23 июля

Прокуратура контролирует соблюдение прав людей после атаки.

«Продолжает работу горячая линия для оказания правовой помощи по телефону +7 (978)-986-50-76», – сообщили в надзорном ведомстве.

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