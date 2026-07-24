Очередная атака: над Крымом и другими регионами сбили почти 600 беспилотников

Часть дронов нейтрализовали над Черным и Азовским морями Фото: REUTERS.

В ночь на пятницу, 24 июля, средства противовоздушной обороны уничтожили 571 беспилотник над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 571 украинский беспилотный летательный аппарат», – говорится в сообщении.

В частности, это произошло над Крымом, а также над Черным и Азовским морями. О количестве пораженных целей не сообщается.

Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Московским регионом и Кубанью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Атаки беспилотников и сход селей: что происходит в Крыму и Севастополе 23 июля 2026 года