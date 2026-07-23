На полуострове продолжает действовать сложная система распределения топлива Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

23 июля весь Крым накрыли сильные дожди. В некоторых районах из-за ливней даже затопило дороги и сошли сели. При этом все еще сохраняются топливный кризис и регулярные атаки БПЛА.

Рассказываем, что происходит в Крыму и Севастополе 23 июля 2026 года.

Что происходит в Крыму и Севастополе 23 июля 2026 года

Ночь на 23 июля прошла под звуки сирен и работу ПВО. По данным Минобороны РФ, над Крымом и акваторией Черного моря было сбито и перехвачено несколько десятков беспилотников, а в Севастополе, по словам губернатора Михаила Развожаева, силы ПВО уничтожили четыре дрона в Балаклавском районе.

Однако атака не обошлась без жертв. Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара погиб один мирный житель, еще четыре человека, включая двоих детей, получили ранения.

Отключение света в Крыму и Севастополе 23 июля 2026 года

Особенно сложная обстановка с электричеством сохраняется в восточных и северо-западных районах, а также на Южном берегу Крыма. В «Крымэнерго» подтвердили, что ряд населенных пунктов остаются обесточенными, а отключения продолжают вводиться в зависимости от оперативной ситуации.

Некоторые районы остаются без света Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отключения затронули и крупные города. Так, плановые работы на сетях 23 июля проводятся в Симферополе, Евпатории, Керчи, Феодосии и Севастополе. В Севастополе, по информации «Севастопольэнерго», для юридических лиц с 5:00 до 22:00 введено ограничение режима потребления электрической мощности.

Непогода в Крыму 23 июля 2026 года

Ситуацию усугубила резкая смена погоды. На Крым обрушились сильные ливни, грозы и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду, местами выпал крупный град. Это привело к новым разрушениям и коммунальным проблемам.

Из-за сильных ливней на участке трассы Ялта – Севастополь сошел сель. Фото: ГУ МЧС РК

Главным происшествием стал сход селя на трассу «Ялта - Севастополь» в районе Симеиза. Потоки грязи и воды парализовали движение на участке дороги, и для расчистки пришлось перекрывать трассу. После обеда участок снова открыт для проезда. В самом Симеизе из-за ливня были подтоплены четыре частных дома, а также первый этаж санатория. В Ялте вода зашла в частный дом и цокольный этаж многоквартирного здания. Энергетики были переведены в режим повышенной готовности.

Движение оказалось парализовано. Фото: ГУ МЧС РК

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 23 июля 2026 года

На фоне всех происшествий продолжает действовать сложная система распределения топлива. В Севастополе 23 июля бензин отпускается по двум схемам.

На восьми АЗС сети «АТАН» организована свободная продажа бензина АИ-92 и АИ-95 Ultra. Однако строго сохраняется лимит в 20 литров на одну машину, а заправка в канистры запрещена.

Параллельно действует система QR-кодов для заправки другими видами топлива. По кодам можно получить до 20 литров в бак, при этом для обеспечения работы генераторов временно разрешается заправка в канистры при предъявлении СТС. Без QR-кода в свободной продаже также доступны АИ-100 (до 40 литров) и дизельное топливо (до 20 литров).

Обстановка на Крымском мосту 23 июля 2026 года

В четверг в 14:00 очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 90 транспортных средств. При этом со стороны Тамани пробок нет. Рано утром проезд был свободен, однако ближе к обеду автомобилей стало больше.

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