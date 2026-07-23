Движение транспорта было парализовано. Фото: ГУ МЧС России по Крыму

На Крымский полуостров 22 и 23 июля обрушилась мощная непогода. Синоптики предупреждали об ухудшении погоды заранее – ожидались сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 20-25 метров в секунду. В отдельных районах прогнозировали крупный град. «Комсомолка» рассказывает о последствиях непогоды в Крыму 23 июля.

Сель сошел на трассу Ялта – Севастополь Видео: Жесть/Крым

Последствия непогоды на ЮБК 23 июля

Шторм не обошел стороной южную часть полуострова - на участке трассы Ялта – Севастополь из-за сильного ливня сошел сель, поэтому пришлось ограничить движение на дороге. Как сообщили в «Крымавтодоре», на месте уже работают специалисты.

На месте уже работают специалисты. Фото: Жесть/Крым

О случившемся рассказали очевидцы. Они выложили фото районе села Оползневое в соцсети. На нем легковушка погрязла в бешенном потоке воды и разбросанных по дороге ветках. Движение транспорта было парализовано, а остальные машины не могли проехать по затопленному и заваленному грунтом участку дороги.

О ситуации на дорогах рассказали очевидцы. Фото: ГУ МЧС России по Крыму

Также из-за надвигающегося шторма «Крымэнерго» перевели в режим повышенной готовности. По данным предприятия, еще до прихода ливней часть населенных пунктов в северо-западной, восточной и южной частях Крыма осталась без электричества. Энергетики зафиксировали повреждения инфраструктуры и приступили к восстановительным работам. В компании подчеркнули, что отключения происходят оперативно, в зависимости от текущей обстановки в энергорайонах, а точные сроки завершения работ пока не называются.

Пока по трассе не проехать. Фото: Жесть/Крым

Ливень застал врасплох и жителей Симеиза. Там вода зашла в четыре частных дома и на первый этаж санатория «Симеиз».

- Сейчас специалисты продолжают следить за обстановкой. Работу координирует оперативный штаб, - сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.

Очевидцы выложили фото районе села Оползневое в соцсети. Фото: Жесть/Крым

Также ялтинцы поделились кадрами из Понизовки. Там с утра прошел сильный град – на дорогу падали ледышки, размером с половину спичечного коробка.

Непогода в Симферополе 23 июля

В Симферополе ливни начались еще вчера вечером. Около 18 часов небо резко затянуло темными тучами, а через полчаса хлынул дождь. Благо, серьезных разрушений нет. Жители и гости города лишь констатировали факт внезапной стихии:

- Ничего не предвещало беды, а тут раз – и хлынул ливень! – делились впечатлениями в соцсетях.

- Аж дышать легче стало. Наконец-то, не так жарко, как до этого было, - подхватывают другие.

В МЧС рекомендуют жителям и гостям Крыма соблюдать меры предосторожности.

- Не выходить в горно-лесную местность, держаться подальше от набережных и берегоукрепительных сооружений, а также быть осторожными у русел рек. Водителям стоит быть предельно осторожными на дорогах, - отметили в ведомстве.

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