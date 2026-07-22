В начале и середине месяца дневные температуры будут держаться на уровне +30...+33°C Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Последний месяц лета в Крыму обычно радует стабильным теплом, и этот год, судя по прогнозам, не станет исключением. Синоптики обещают: август не испортит планов. «Комсомолка» узнала, какой будет погода на август в Крыму 2026.

К концу июля дожди пройдут

В ближайшие дни на полуострове будет знойная жара с высокими отметками температуры. До конца недели столбики термометра поднимутся до 29-30 градусов выше нуля, но ожидаются ливни с грозами.

- Вечером в среду и в течение суток 23, 24 и 25 июля в Крыму ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, град, в отдельных районах крупный град, грозы и шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду, - говорит замначальника Крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай.

По ее словам, скоро погода придет в норму. Уже в начале следующей недели дожди пройдут, а солнце снова будет жарить и раскалять асфальт.

Погода на август в Крыму 2026 года

По данным сервиса Яндекс.Погода, в августе крымчане и туристы еще устанут от зноя. В начале и середине месяца дневные температуры будут держаться на уровне +30...+33°C, а в отдельные дни столбики термометров могут подниматься до +34°C. Ночные температуры ожидаются комфортными - около +21...+23°C.

Тем временем ведущий специалист Центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец говорит, что в августе в южной части России температурный фон может даже немного превысить климатическую норму.

- Судя по температурному режиму, в августе может быть небольшое превышение над нормой – около 0,5 градуса, - говорит метеоролог КП-Крым. – Но никаких скачков не будет, месяц будет стабильным и спокойным. Также не вижу сильных зноев и засушливых периодов.

Сотрудники регионального МЧС также предупредили о чрезвычайной пожарной опасности. По словам пресс-службы ведомства, в лесах и на прилегающих территориях все еще действует запрет на разведение костров и сжигание сухой травы. За нарушение грозят серьезные штрафы.

Температура воды в Черном море в августе 2026 года

Пожалуй, главная новость для тех, кто планирует пляжный отдых, - вода у побережья Крыма в августе прогревается до идеальных значений. Азовское море и Керченский пролив станут самыми теплыми! Там температура воды будет держаться в среднем +26°C, а в отдельные дни до +27°C.

Западное побережье (Евпатория) тоже порадует комфортной водой – около +24°C. На Южном берегу Крыма вода прогреется до +24...+25°C.

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