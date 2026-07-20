На побережье Азовского моря туристов напугали гигантские медузы

Ученые связывают это с теплой зимой и температурой моря. Фото: скриншот из видео Жесть/Крым/канал в Максе

«Медузное нашествие» в этом году в Крыму началось раньше обычного. Туристы прошлых лет жаловались лишь в августе, но первые «кисельные берега» отдыхающие заметили уже в июне. А сейчас в Азовском море встретили желетелых необычных размеров. В интернете завирусился ролик, на котором парень держит в руках огромную студенистую медузу с большими щупальцами.

ОПАСНЫ ЛИ «МОНСТРЫ»?

Медузы-монстры в Азовском море Видео: Жесть/Крым/ канал в Максе

Как рассказал КП-Крым кандидат биологических наук и преподаватель КФУ имени Вернадского Владимир Подопригора, судя по видео, в руках у удивленного парня - корнерот - самый крупный вид медуз в Черном и Азовском морях.

Корнерот - это действительно самая крупная медуза, которую можно встретить в Азовском и Черном морях. Однако, несмотря на пугающий вид, смертельной угрозы для человека она не представляет. Но может оставить ожоги.

Корнероты бывают и не таких внушительных размеров Фото: Александр СЕРДЮК.

- Главная опасность - ожоги от стрекательных клеток, которые находятся на щупальцах. Контакт с медузой может вызвать болезненное раздражение, похожее на ожог крапивой. Особенно внимательными стоит быть людям с аллергией, а также избегать прикосновений к выброшенным на берег медузам, так как их стрекательные клетки сохраняют способность жалить даже после гибели.

Чтобы не усугубить ситуацию, при ожоге нужно промыть место пресной водой и обратиться за медицинской помощью.

ПОЧЕМУ МЕДУЗ СТАЛО БОЛЬШЕ

По его словам, нашествия медуз в Азовском море фиксируются уже несколько лет подряд. В 2025 году их общая биомасса достигала 4,5 миллиона тонн. Главная причина роста популяции - изменение гидрологического режима моря. По данным ученых Южного филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО», дело в том, что вода в Азовском море становится все более соленой.

- Но это абсолютно нормально для текущего сезона. В Азовском море нашествие медуз всегда приходит раньше, чем в Черном. К тому же, все зависит от погоды. Лето у нас теплое, поэтому и вода прогревается для комфортных температур, что способствует размножению желетелых, - говорит Владимир Подопригора.

По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, если в середине 2000-х соленость составляла около девяти промилле, то к 2024 году она выросла почти до 15. Этот показатель приближается к черноморскому, что создало идеальные условия для размножения корнеротов, которые мигрируют из Черного моря через Керченский пролив.

- В соленой и хорошо прогретой воде они находят обильную кормовую базу и успешно проходят полный жизненный цикл, вырастая до внушительных размеров, - ранее рассказывал КП-Крым специалист.

Ролик с «гигантской» медузой появился на фоне сообщений о том, что в этом году массовое появление медуз началось на две недели раньше обычного. Ученый также связывает это с теплой зимой и успешным размножением полипов.

КСТАТИ

Напомним, местным медузам уже нашли применение на полуострове - исследователи научились получать из желетелых коллаген, который добавляют в БАДы и косметические средства, а также средства для заживления ран и лечения кожи, а теперь планируют поставить производство «на поток». В этом году планируется добыть внушительный объем - 741 тысячу тонну медуз, а затем отправить их на производство. Из них будут делать кремы, сыворотки и маски для эластичности и молодости кожи.

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