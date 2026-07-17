Свободная продажа бензина и дизельного топлива организована на многих АЗС Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Топливо на полуострове по-прежнему распределяется по QR-кодам и есть в свободной продаже на отдельных АЗС. Однако власти обещают стабилизировать цены с помощью федеральных субсидий.

Рассказываем о ситуации с бензином в Крыму и Севастополе 17 июля 2026.

Ситуация с бензином в Севастополе 17 июля 2026

В пятницу, 17 июля, в Севастополе продолжает действовать система QR-кодов. АЗС работают с 9:00 до 21:00. Полученные накануне коды на АИ-92 сохраняют свою силу и сегодня. При этом, на данную марку бензина сохраняется лимит – до 30 литров на одну машину, а для АИ-95 – только 20 литров. В свободной продаже доступно дизельное топливо ДТ NP - лимит 40 литров на машину. Также временно разрешена заправка в канистры для генераторов при предъявлении оригинала СТС (номер в документе должен совпадать с номером в QR-коде).

Кроме того, на четырех АЗС (Верхнесадовое, Орлиное, «Таврида-1» и «Таврида-2») по QR-коду можно получить до 40 литров.

Губернатор Михаил Развожаев напомнил, что власти прорабатывают механизм субсидирования поставок, чтобы снизить розничные цены для жителей.

Ситуация с бензином в Крыму 17 июля 2026

В Крыму открыта свободная продажа на десятках АЗС, но в основном — дизельного топлива. Информацию публикует Минтопэнерго республики. Бензин в наличии есть в Джанкое, Керчи, Евпатории, Симферополе, Белогорске, Ялте и Судаке.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассчитывает, что вопрос о федеральной субсидии на закупку топлива будет решен к понедельнику, 20 июля.

- Федеральные органы власти завершают проработку поручения президента о предоставлении Крыму субсидии на закупку топлива. Рассчитываем, что к понедельнику этот вопрос будет решен окончательно, - отметил он.

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