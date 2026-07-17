Энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы восстановить подачу света Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе ввели новый более жесткий режим ограничений электроснабжения, а перед Крымским мостом утром образовались пробки. Рассказываем, что происходит в Крыму и Севастополе 17 июля 2026 года.

Что происходит в Крыму и Севастополе 17 июля 2026 года

Ночь на 17 июля в Крыму прошла под звуки воздушной тревоги. По данным Минобороны РФ, силы ПВО перехватили и уничтожили 243 украинских беспилотника над регионами России, включая Крым и акватории морей. В Севастополе воздушная тревога длилась практически всю ночь.

Отключение света в Крыму и Севастополе 17 июля 2026 года

Утром в Севастополе с 6:52 ввели режим временного ограничения электроснабжения. Без света до 9:00 остались сотни улиц в Ленинском, Гагаринском, Нахимовском районах, включая центр города, Балаклаву, Инкерман и пригороды. Позже утром добавились новые отключения.

Так, по информации «Севастопольэнерго», из-за увеличившегося дефицита мощности ввели новые графики подачи электроэнергии - «2 через 6» (два часа со светом, затем шесть без него). Это более жесткий режим, чем прежний «3 через 3». Время включений и отключений может меняться в зависимости от нагрузки на энергосистему.

В Севастополе ввели график подачи электроэнергии 6 через 3 Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В некоторых районах полуострова, в частности, в Черноморском и Раздольненском, ситуация с электричеством остается особенно сложной, но власти обещают стабилизацию в ближайшее время. Энергетики работают круглосуточно, а жителей просят не включать мощные приборы одновременно, чтобы не спровоцировать новые отключения из-за перегрузки сетей.

Обстановка на Крымском мосту 17 июля 2026 года

Движение по Крымскому мосту после ночного перекрытия было открыто. Однако на подъездах образовались большие очереди - на утро со стороны Керчи стояли до 1000 машин. К 9 утра ситуация улучшилась, пробки уже рассосались.

Также продолжают действовать обновленные правила провоза топлива через мост - до 200 литров бензина в канистрах, кроме бочек от 50 литров. Запрещен одновременный провоз бензина и газа на одной машине.

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 17 июля 2026 года

В Севастополе продолжает действовать система выдачи бензина по QR-кодам. Также в городе-герое разрешена заправка в канистры, но при предъявлении оригинала СТС. Лимит на АИ-92 повышен до 30 литров, а на четырех АЗС - до 40 литров. При этом в пятницу не будут продавать топливо на сети заправок «Атан». Об этом сообщил в своем канале в МАКС губернатор региона Михаил Развожаев.

В Крыму в пятницу свободная продажа бензина организована в Феодосии, Евпатории, Симферополе, Саках, Ялте и Черноморском районе. Действует лимит 20 литров, заправка в канистры запрещена.

Погода в Крыму 17 июля 2026 года

В пятницу в Крыму переменная облачность, днем местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Температура днем - +27…+31 градус, в горах - до +21…+26. В Севастополе без осадков, +27…+29 градусов. По данным Гидрометцентра Крыма, на всей территории республики сохраняется третий класс пожарной опасности.

Температура днем - +27…+31 градус Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

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