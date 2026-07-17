Крымчане объединяются, чтобы помочь нуждающимся с бензином. Фото: скриншот из видео naya.soul

Утро. Редактору нужно сдать важный текст, но заряд ноутбука на исходе - света нет во всем городе. «Спасибо» террористам киевского режима, которые отыгрываются на крымчанах, нанося удары по гражданской инфраструктуре. Однако, экономить и выручать мы научились еще в 2014-м. Сейчас, видимо, сдаем экзамен.

Решаю попробовать «урвать» хотя бы топливо, с которым тоже сейчас напряженка. Беру ноутбук и - на ближайшую заправку. Вереница автомобилей растянулась на километр уже в 8:30.

- Будет бензин? – спрашиваю у людей.

- Пока ничего не говорят.

И в очереди за бензином постоять, и поработать Фото: Ирина ГЕРЦ. Перейти в Фотобанк КП

ЗАДНЕЕ СИДЕНИЕ В ПОМОЩЬ!

Какая разница, где работать, если интернет все равно приходится «раздавать» с мобильного и нет возможности подключить ноутбук к сети. Достаю из машины пляжное полотенце, раскладываю на траве возле заправки и включаю еще держащий заряд ноутбук.

Вот уж, что называется, работа в полевых условиях. Но сейчас это никого не удивляет. К моему «пикнику» на обочине подключаются еще человек 10. Один из мужчин просит «придержать» ему очередь, хотя она и так не двигается, и через пять минут возвращается с парой килограммов черешни: «Угощайтесь».

Владелец «десятки», понаблюдав за моим «рабочим местом» и двумя девушками, сидящими на бордюре, решает вытащить из машины заднее сидение.

Рабочее место может выглядеть так Фото: Ирина ГЕРЦ. Перейти в Фотобанк КП

- Ладно мы, мужики, постоять можем. Но девочки пусть посидят с комфортом.

У людей в очереди нет никакой агрессии друг к другу: все в одной лодке.

А ЧТО ТУРИСТЫ?

А вместе с Крымом в этой лодке и отдыхающие, которые приехали вопреки всем страшилкам. С учетом новых реалий взяли с собой бензин и позитивный настрой, который сейчас как броня (а иначе никак).

- Мы из Мурманска, отпуск переносить не захотелось, отменять – тем более, - рассказывает красивая блондинка с шоколадным загаром. - У вас здесь +32 и море, а у нас еле до +8 доходит. О перебоях с топливом знали, поэтому привезли с собой, чтобы хватило побывать не только на пляже, но и дворцы посмотреть. А все трудности переживем, где наша не пропадала.

Курортный сезон на полуострове никто не отменял Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

И даже обгоревший на солнце худощавый студент с некоторой гордостью признается:

- Друзья отговаривали, но я все равно поехал. Хорошо тут у вас. Только ночью громко…

Это - работа ПВО, сбивающего украинские дроны. Но женщина из Донецка, расположившаяся на шезлонге, уверяет: и не такое видала.

- Да, я приехала в Крым на море отдохнуть. А беспилотники не пугают, мы их в Донецке во дворе чуть ли не палками сбиваем!

Да, кто-то пакует чемоданы и уезжает (скорее для перезагрузки), но большинство остается. Особенно бизнес. Поддерживая друг друга и своих клиентов, владельцы магазинов, ресторанов и отелей записывают видео, в которых рассказывают: сейчас объекты размещения предлагают хорошие скидки, общепит как может удерживает цены.

- Мороженое, как и было, по 150, - хлопая большими ресницами отвечает девушка в окошке кафе.

- Тогда два, в креманки!

«ЭТО ДЛЯ РЫБОК»

Предпринимателям, сильно зависящим от топлива, приходится туго. Но удержаться на плаву помогает сплоченность. Когда сотрудники Севастопольского, а за ним и Евпаторийского аквариума сливали последний бензин из своих машин, чтобы запустить генераторы для работы охладителей, то и подумать не могли, что к концу дня будут обеспечены «горючкой» на несколько дней вперед. Погибнуть тысячам морских обитателей из-за отсутствия электроэнергии не позволили рядовые жители.

- Люди приносили кто 5, кто 10 литров. Просто так, со словами «это для рыбок», - рассказывает директор аквариума-музея Севастополя Алексей Ершов.

Хозяйка лавандовых полей Анастасия Харицкая вспоминает, как один совершенно незнакомый ей молодой человек спас дело всей ее жизни. Владелец небольшой заправки привез топливо, чтобы можно было убрать урожай и заготовить сырье на год вперед. Он был одним из тех, кто случайно увидел ее ролик в соцсети. Молодая мама рассказывала, что не сможет доработать сезон.

Анастасия Харицкая с мужем выращивают лаванду. Фото: naya.soul

- Мое видео за сутки посмотрело более миллиона человек. И люди стали писать и предлагать помощь. Это просто невероятно!

Еще более невероятной кажется история поддержки десятков людей с онкозаболеваниями, которым привозили топливо для поездок в больницу совершенно чужие люди.

- Мы сразу для себя определили приоритет – это люди, у которых стоит вопрос жизни и здоровья. И в общей сложности обеспечили бензином около 40 человек, - рассказывает блогер и общественник Глеб Жемчугов. – Даже название акции придумали – «Добрый крымский бензовоз». К ней присоединились неравнодушные со всего Крыма.

ИЩУ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЭМОЦИЙ

А для тех, кто устал или «не вывозит» повестку, открыла свободные окошки в плотном графике психолог из Симферополя Елена Сивач. Многим снова, как и в ковидные времена, пришлось справляться с тревогой и «прорабатывать» собственные страхи.

Волонтеры акции «Добрый крымский бензовоз». Фото: gleb_zhemchugov

- Первым делом нужно возвращать себя в реальность. Посмотри по сторонам и упокойся. Ты находишься дома или на работе, где безопасно и ничего не происходит, - поясняет мне Елена. - А если начинаются панические атаки, используй техники билатеральной переработки чувств (когда попеременно включаются полушария мозга). Найди в комнате пять предметов красного цвета или определи, чем пахнет. Можно следить за дыханием, это выравнивает нервную систему. Но самое главное - делись эмоциями с близкими людьми.

Может быть, поэтому во время веерных отключений на улицах и полно народу. Люди выходят, чтобы пообщаться, обсудить наболевшее и, в конце концов, просто потанцевать под гитару на набережной.

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