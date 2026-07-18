Одна из задержанных участвовала в подрыве машины военного в Севастополе, а вторая собирала информацию об инфраструктуре ТЭК и военных объектах Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Одна из задержанных оказалась соучастницей подрыва автомобиля военного в Севастополе в 2024 году, вторая собирала данные об объектах ТЭК и военной инфраструктуре.

В Крыму сотрудники ФСБ пресекли деятельность двух агентов украинских спецслужб. Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, обе задержанные — жительницы полуострова.

Двух жительниц Крыма задержали за работу на спецслужбы Украины Видео: ЦОС ФСБ

- Федеральной службой безопасности на территории Республики Крым задержаны две гражданки России, подозреваемые в совершении государственной измены, - говорится в сообщении ведомства.

Первая фигурантка – уроженка Николаевской области Украины, ныне проживающая в Ялте, принимала непосредственное участие в подрыве автомобиля российского военнослужащего, совершенном в Севастополе в 2024 году. Вторая – жительница Кировского района Крыма - занималась сбором и передачей информации об объектах топливно-энергетического комплекса и военных объектах на территории Крыма.

В отношении задержанных заведены уголовные дела. Украинские агенты заключены под стражу.

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