В Севастополе продолжает действовать система заправки по куар-кодам Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Топливо на полуострове по-прежнему продается по куар-кодам, но есть и в свободной продаже на отдельных автозаправках. Власти обещают стабилизировать цены с помощью федеральных субсидий.

Рассказываем о ситуации с бензином в Крыму и Севастополе 18 июля 2026 года.

Ситуация с бензином в Севастополе 18 июля 2026 года

В Севастополе на сети АЗС «Тэс» продолжает действовать система куар-кодов. Напомним, сейчас порядок выдачи изменился: «караулить» куар каждый вечер уже не нужно, достаточно оставить заявку на один номер машины в любое время. Шансы получить заветный код повышаются, если человек уже заправлялся по куару, и снижается, если автомобилист получил код и не воспользовался им.

Заправка в канистры запрещена, заправить бензин и дизель можно только в бак автомобиля. Лимиты на АИ-92 – 30 литров. На АИ-95, 95+ и ДТ – 20 литров. Дизель нью-пауэр можно заправить по 40 литров на всех АЗС Севастополя.

На четырех заправках города – в Верхнесадовом, Орлином и на «близнецах» на трассе Таврида заправиться по куар-коду можно на 40 литров вместо 20.

Что касается второй крупной сети АЗС полуострова – «Атан», то на ней 18 июля в Севастополе не будет свободной продажи топлива.

О ситуации с топливом в городе ежедневно информирует губернатор Михаил Развожаев.

Ситуация с бензином в Крыму 18 июля 2026 года

В республике Крым можно заправить автомобиль на десятках АЗС. Актуальную информацию ежедневно публикует Минтопэнерго РК. Разные виды топлива есть в разных частях полуострова.

Что касается цен, то власти рассчитывают к 20 июля проработать этот вопрос.

- Федеральные органы власти завершают проработку поручения президента о предоставлении Крыму субсидии на закупку топлива, - говорил накануне глава Крыма Сергей Аксенов.

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