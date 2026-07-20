Максим Сомов. Фото: Михаил Развожаев/МАХ

У Максима Сомова есть отличный шанс войти в летопись Севастополя. Парнишка стал обладателем 300 баллов на ЕГЭ. Такого в истории города-героя еще не было.

Выпускник школы № 15 имени А.П. Байбутлова показал не только отличные знания, но и удивительную для столь юного возраста настойчивость. Максим сдал ЕГЭ по русскому языку и по физике на 100 баллов. Профильную математику юноша сдал на 98 и подал апелляцию. Комиссия вынесла вердикт - 99 баллов. Но и это выпускнику показалось маловато, и он пересдал экзамен в «президентские дни». И ура, попадание в «яблочко» - есть сотня! «КП-Крым» попыталась узнать секрет выпускника.

ЧЕТЫРЕ ТРЕВОГИ

- В день, когда Максим первый раз сдавал математику, весь день были воздушные тревоги - четыре раза экзамен прерывался, выпускники спускались в бомбоубежище, а затем возвращались в класс, - рассказала «КП-Крым» Светлана Кургуз, директор школы № 15 имени А.П. Байбутлова.

Но 98 баллов, заработанные при таких экстремальных условиях, его не устроили.

- Апелляцию Максим подал по моему совету - ведь в любом случае он ничего не терял: прежний результат либо оставался, либо улучшался.

Работу пересмотрели, добавили еще балл, но парнишке и этого показалось мало.

- Пришел за советом: пересдавать математику в «президентские дни» или нет. Но как что-либо можно советовать, если в этом случае предыдущий результат аннулируется? Где гарантия, что не будет понижения?!

Но Максим был настолько уверен в себе, что все-таки рискнул. Фарт любит смелых! И получил заветную сотню баллов! Сам молодец, да и небо в тот день было чистым: воздушные тревоги не мешали ЕГЭ.

ЗВОНКИ ИЗ СТОЛИЦЫ

Ядерная физика - именно эта наука по душе выпускнику. И он собирается подавать документы в Севастопольский госуниверситет. Но и российские вузы с более громкими именами заприметили талантливого выпускника и мечтают заполучить перспективного студента.

- Звонят мне, просят дать координаты родителей и самого Максима. Но он не хочет уезжать из родного Севастополя. Город очень любит, да и в общежитии не хочет жить, считает, что там не будет комфортных условий для учебы.

ФИЗИК И ЛИРИК

Не секрет, что людям с математическим складом ума трудно с гуманитарными науками. Максим - исключение из общего правила.

- Вела у него русский и литературу с пятого по девятый класс, и знаю, что Максим очень внимательно слушал преподавателей на уроках. Почерк у него очень красивый и аккуратный - одно удовольствие читать, да и в сочинениях он высказывал свое индивидуальное субъективное мнение.

Самое удивительное, что к репетиторам ни по русскому, ни по другим предметам он не обращался. Самообразование и различные онлайн-уроки, мастер-классы, какие-то видео.

ВНЕ СИСТЕМЫ И ФОРМАТА

Максим, к слову сказать, выделяется не только знаниями, но и внешне.

- Всю зиму ходил в школу в рубашке, куртку мы на нем последние два года не видели. На все расспросы отмахивался: «Рядом же со школой живу». Правда, в один день с шарфиком пришел, когда снег начался.

Вот и длинными волосами обзавелся - носит хвостик. С десятого класса перестал стричься, сказал, что в парикмахерскую не пойдет, пока не сдаст ЕГЭ. Но зато с цветом экспериментирует, мама не горюй: может половину головы выкрасить в зеленый, а другую - в красный, или, например, стать блондином, как сейчас.

- Максим - простой с виду, но очень целеустремленный. Короны на голове нет. Но какие-то шаблоны и все форматы рвет. Личность неординарная.

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