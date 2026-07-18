Максим Сомов - выпускник школы № 15 имени Александра Павловича Байбутлова. Фото: канал губернатора Михаила Развожаева в МАХ

В Севастополе живут невероятные люди. Они помогают дельфинам и спасают рыб в аквариуме-музее. Жительницы города осваивают не женские профессии. И, конечно, в Севастополе живут настоящие вундеркинды. Один из них - Максим Сомов, выпускник школы № 15, который получил максимальные 100 баллов по трем предметам на ЕГЭ, доказав, что упорный труд приносит результат.

Надо сказать, это первый случай в истории города. До этого никому не удавалось достичь настолько высоких результатов на ЕГЭ. Радостной новостью поделился губернатор города-героя Михаил Развожаев.

БОРОЛСЯ ЗА КАЖДЫЙ БАЛЛ

Максим Сомов сдал на 100 баллов русский язык и физику. А вот за «сотню» по профильной математике пришлось побороться.

- Профильную математику юноша сдал на 98, но был уверен в своих знаниях и принял решение подать апелляцию. Комиссия пересмотрела работу Максима и подняла балл до 99. Но юноша на этом не остановился и решил пересдать экзамен в «президентские дни», - рассказал губернатор Михаил Развожаев.

И упорство дало плоды: Максим доказал, что знает предмет на все сто!

Сейчас выпускник готовится к поступлению в Севастопольский государственный университет, выбирая между информационной безопасностью и ядерной физикой.

ГОРДОСТЬ ГОРОДА-ГЕРОЯ

Еще один высокий результат показал Владислав Золотогорный, выпускник лицея-предуниверсария СевГУ. Он пересдал профильную математику на 100 баллов. Владислав - победитель олимпиады МФТИ «Физтех», занимается легкой атлетикой и выполнил 1-й взрослый разряд на дистанции 200 метров. В планах парня- поступление в МФТИ на прикладную математику и информатику.

Владислав Золотогорный, выпускник лицея-предуниверсария СевГУ, пересдал профильную математику на 100 баллов во время «президентских дней» ЕГЭ. Фото: Михаил Развожаев\МАХ

Всего в этом году в Севастополе 22 стобалльных результата, которые принесли 19 выпускников текущего года и один выпускник прошлых лет. По пять человек сдали на сто баллов физику и русский язык, по четыре выпускника отличились в экзаменах по химии и профильной математике, по 2 - по информатике, по одному показали «класс» на истории, литературе и биологии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На все сто: Как выпускники школ Крыма добились высшего бала по ЕГЭ