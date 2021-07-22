На все сто: Как выпускники школ Крыма добились высшего бала по ЕГЭ

В этом году ЕГЭ на полуострове сдавали 8 тысяч 794 человека Фото: Александра Тимощенко

С каждым годом в Крыму растет количество выпускников, которые сдают Единый Государственный экзамен (ЕГЭ) на максимальное количество баллов. Еще в позапрошлом году таких было 15, в прошлом - 31, а в этом 32. Двое из них даже получили сто баллов сразу по двум предметам. С такими высокими результатами школьников поздравил лично глава Крыма Сергей Аксенов.

Аксенов лично поздравил выпускников с высокими результатами Фото: Александра Тимощенко

Следует напомнить, что в этом году ЕГЭ на полуострове сдавали 8 тысяч 794 человека, и только 32 их них написали экзамен на сто баллов. Больше всего школьники набрали при сдаче литературы - 17 стобалльников.

Больше всего выпускников выбирало ЕГЭ по литературе Фото: Александра Тимощенко

ЭКЗАМЕН ПО ХОББИ

Выпускник школы-гимназии № 10 Эрвин Мавлютов в этом году сдавал самые сложные экзамены - профильную математику и информатику, по которым в сумме набрал 200 баллов. Школьник начал готовиться к ЕГЭ еще за два года до сдачи. Покупал сборники, проходил онлайн-тесты, но не потому, что надо или заставляют родители, а потому, что ему это нравилось. Подготовку к выпускным экзаменам Эрвин с улыбкой называет хобби.

- Получить максимальные баллы и поступить в хороший вуз мне, конечно, хотелось, но самая главная мотивация была в том, что мне просто было интересно решать все варианты сборников. Кроме курсов и уроков в школе, помогла и подготовка к олимпиадам. Такого результата я добился за два года, но если бы начала готовиться позже, думаю, ничего бы не изменилось, - признается школьник.

Эрвин уже давно мечтает связать свою жизнь с прикладной математикой и информатикой. В планах у парня поступить в лучшие вузы Москвы или Санкт-Петербурга.

У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ

Даша планирует поступать только в крымские вузы Фото: Александра Тимощенко

А вот выпускница красноперекопской школы № 4 Дарья Никитина начала готовиться к экзаменам в начале 11 класса. Школьница заранее знала, какие предметы она будет сдавать, чтобы поступить в университет на филолога, но боялась, что не сможет пройти даже минимальный порог.

- Самым страшным экзаменом для меня стала литература. Я была в себе настолько не уверена, что, когда увидела оценку в сто баллов, просто расплакалась, - вспоминает Даша. - За три экзамена я получила 290 баллов, из них английский и литературу сдала на сто.

Документы на поступление выпускница уже подала в несколько крымских вузов. И хоть результаты по ЕГЭ высоки, Даша все еще переживает за поступление. Хотя признается, что не променяет вузы родного полуострова ни на какие другие.

СВОИМИ СИЛАМИ

Сабина Алединова подготовилась к экзамену вместе со своим школьным учителем Фото: Александра Тимощенко

Но чтобы показать отличные результаты по ЕГЭ, совсем необязательно ходить на дополнительные курсы или каждый день заниматься с репетиторами. Это доказала Сабина Алединова, выпускница симферопольской гимназии, которая смогла за год подготовиться к экзамену по литературе вместе со своим школьным учителем.

- За сто баллов я могу сказать огромное спасибо моему преподавателю. Она смогла меня замотивировать, направить в нужную сторону и вложить в меня все знания, - рассказывает выпускница. - Экзамен был сложный и страшный, но все уже позади. Впереди только поступление. Очень хочется, конечно, в Москву или Питер, поэтому большую часть документов отправила в столичные вузы.

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