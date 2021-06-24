Как пройдут выпускные вечера в Симферополе, Алуште и Ялте

Выпускные пройдут в особом режиме Фото: Архив "КП"

Выпускные вечера в школах Симферополя, Ялты и Алушта будут проходить в особом режиме, предупредила руководитель местного управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

- Речь идет, прежде всего, об общегородских и общешкольных мероприятиях, - указала она. - Вручение аттестатов происходит торжественно, но отдельно для каждого класса. Что касается проведения торжественных мероприятий в общепите, с 50% загрузкой работает общепит, дети приходят на эти выпускные, но заканчивается все в 23.00.

Пеньковская напомнила, что в прошлом году из-за режима самоизоляции выпускных не было вообще, а последний звонок проходил в онлайн режиме. Ограничения в трех городах Крыма на проведение выпускных вечеров связаны с тем, что показатели заболеваемости коронавирусом в Симферополе, Ялте и Алуште сегодня значительно превышают среднесуточные по РФ.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов добавил, что после выхода указа о новых ограничительных мерах получил массу обращений от выпускников и их родителей. Рестораны бронируются задолго до проведения торжества, наряды стоят недешево, и теперь все затраты оказались бессмысленны.

- Я приношу извинения крымским школьникам, понимаю ситуацию и думаю, что и вы, ребята, со временем поймете нас, - подчеркнул Аксенов. - Понимаю родителей, и детей понимаю. Но просим у вас извинения и говорим, что все делается сточки зрения сохранения жизни и здоровья.

Напомним, 22 июня были внесены изменения в указ главы Крыма о готовности к ЧС из-за коронавируса. До 1 сентября все рестораны, кафе и бары работают в режиме до 23.00. После и до 8 утра их деятельность возможна только на вынос. В кинотеатрах закрываются фуд-корты, а в Симферополе, Симферопольском районе, Алуште и Ялте — все дискотеки, караоке-клубы, кальянные, ночные клубы, концертные и танцевальные залы.

Проведение выпускных вечеров в этих четырех муниципалитетах отменяется.

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