Заправиться можно в разных городах полуострова Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

22 июля в Крыму и Севастополе сохраняется напряженная ситуация с топливом. На полуострове продолжает действовать смешанная система продажи, но с жесткими ограничениями. В Крыму бензин доступен на многих АЗС, однако цены остаются высокими, а власти обещают скорое снижение за счет федеральных субсидий.

Рассказываем о ситуации с бензином в Крыму и Севастополе 22 июля 2026.

Ситуация с бензином в Севастополе 22 июля 2026

22 июля в Севастополе сохраняются правила, введенные накануне. Главное изменение - заправка в канистры запрещена для всех видов топлива. Бензин можно заливать только в бак автомобиля. Коды на топливо уже разосланы. Стандартный лимит - 20 литров на одну машину. При этом на четырех АЗС (Верхнесадовое, Орлиное, «Таврида-1» и «Таврида-2») по QR-коду можно получить до 40 литров. В свободной продаже без QR-кода есть ДТ NP, АИ-100 - до 40 литров и АИ-92 - до 30 литров (только в бак), однако на заправках «АТАН» свободной продажи нет.

Пропан-бутан можно заправить только по QR-коду на единственной АЗС на Городском шоссе. Лимит - 40 литров. При заправке баллонов в поле «номер автомобиля» указывается номер паспорта баллона.

Ситуация с бензином в Крыму 22 июля 2026

В Крыму 22 июля свободная продажа бензина открыта на нескольких АЗС. Среди городов и районов, где доступно топливо: Симферополь и Симферопольский район, Перевальное, Евпатория, Сакский, Красногвардейский и Бахчисарайские районы, а также Белогорск и Нижнегорск.

По всему Крыму действует общий лимит - не более 20 литров на одну машину. Заправка в канистры запрещена.

Главная надежда на стабилизацию - федеральные субсидии на закупку топлива. Как сообщал глава региона Сергей Аксенов, решение об их выделении Крыму и Севастополю ожидается на этой неделе. Президент Владимир Путин ранее поручил оперативно выделить субсидии, чтобы сдержать рост цен.

Также власти Севастополя разрабатывают меры по субсидированию газа для населения, так как цена заправки баллона выросла с 1,5 до 7 тысяч рублей.

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