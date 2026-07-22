Крымчанка потеряла здоровье и ребенка Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Симферополе врачи перинатального центра стали фигурантами резонансного уголовного дела: в ноябре 2025 года умер новорожденный мальчик, а его мама лишилась матки.

НУЖНА ПОДДЕРЖКА ПРОКУРОРА КРЫМА

- Результаты комиссионной судебно-медицинской экспертизы установили, что врачи виноваты и в смерти ребенка, и в удалении органа, - сообщила КП-Крым жительница Симферополя Виктория Татуревич.

Крымчанка хочет наказать виновных в трагедии и публично обратилась к прокурору Республики Крым Олегу Камшилову с просьбой выступить в роли государственного обвинителя:

- Многим невыгодно привлечение врачей к ответственности, и на судебном процессе возможно применение административного ресурса с целью затягивания рассмотрения дела и ухода виновных от наказания.

ЗАТЯНУЛИ С КЕСАРЕВЫМ СЕЧЕНИЕМ

Беременность была долгожданной. Фото: личный архив

Крымчанка попала в перинатальный центр на 32-й неделе беременности - у нее раньше времени отошли околоплодные воды.

- В ночь с 21 на 22 ноября мне было очень плохо, ребенок перестал шевелиться. Но врачи говорили, что ничего страшного.

Кесарево сечение Виктории Татуревич сделали лишь в полдень 22 ноября. Мальчик не закричал, его сразу подключили к ИВЛ. На второй день сынишка умер. Сама роженица попала в реанимацию, где медики поставили диагноз «сепсис» и удалили матку.

«СЕПСИСА НЕ БЫЛО, А МАТКУ ВЫРЕЗАЛИ ЗРЯ»

Когда крымчанка вернулась домой, то шаг за шагом начала восстанавливать картину произошедшего и пришла к выводу, что врачи допустили грубые ошибки.

- Мне удаляют матку, а потом оказывается, что сепсиса нет, и удалять было ничего не нужно. Мой сын умирает из-за того, что врачи своим бездействием довели его до тяжелейшей асфиксии, экстренную операцию отсрочили на два часа.

После того как в соцсетях началась шумиха, СК возбудил уголовное дело. В настоящее время идет следствие по трем статьям: ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности; ст. 118 УК РФ - причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности; ч. 1 ст. 292 УК РФ - служебный подлог. Виновным грозит по максиму лишение свободы до трех лет.

ОФИЦИАЛЬНО

Комментарий руководства РКБ им.Семашко на сюжеты в СМИ и посты в соцсетях Виктории Татуревич. Фото: ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко» г. Симферополь/Vk

В ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко» сообщили, что перинатальный центр продолжает работать в штатном режиме, оказывая медицинскую помощь. Руководство центра «просит воздержаться от публичного давления на сотрудников и от действий, способных препятствовать объективному разбирательству».

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