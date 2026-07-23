Очередная атака ВСУ: над Крымом и другими регионами сбили 223 беспилотника

Часть дронов нейтрализовали над Азовским морем Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на четверг, 23 июля, средства противовоздушной обороны уничтожили 223 беспилотника над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с восьми вечера до восьми утра.

«Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – рассказали в министерстве.

В оборонном ведомстве добавили, что часть дронов сбили над Крымом и Азовским морем. О количестве пораженных целей не сообщается.

Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями, а также над Московским регионом и Татарстаном.

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