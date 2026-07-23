Власти республики ожидают решения по федеральным субсидиям для закупки топлива Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Крым все еще находится в ситуации топливного кризиса. В Севастополе действует смешанная система продажи: основная часть отпускается по QR-кодам, но есть и свободная продажа отдельных марок.

Рассказываем о ситуации с бензином в Крыму и Севастополе 23 июля 2026.

Ситуация с бензином в Севастополе 23 июля 2026

Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, 23 июля продажа топлива на АЗС города осуществляется по QR-кодам. Полученные коды уже разосланы через бота, поэтому в четверг можно заправиться практически без очередей.

Так, все еще действует лимит - 20 литров на одну машину.

- Временно разрешена заправка в канистры для обеспечения работы домашних генераторов. При себе необходимо иметь оригинал СТС: номер машины в документе должен совпадать с данными QR-кода. Разрешается часть топлива залить в бак, а остаток - в канистру, - сообщил Развожаев.

Топливо также есть возможность приобрести и в свободной продаже без QR-кода. Доступны два вида с лимитами: АИ-100 (до 40 литров) и дизельное топливо ДТ NP (до 20 литров). С 10 утра на восьми заправках «Атан» в бак можно залить АИ-92 и АИ-95+. Актуальные адреса можно посмотреть здесь.

- Пропан-бутан отпускают только в исправные баллоны с актуальным сроком поверки. Получившие QR-код могут заправить до 40 литров газа на единственной АЗС по адресу: Городское шоссе, 15, - добавил губернатор.

Ситуация с бензином в Крыму 23 июля 2026

В Крыму сохраняются те же принципы, что и в предыдущие дни. Свободная продажа бензина, если она появляется, осуществляется с жестким лимитом - не более 20 литров на одну машину, а заправка в канистры запрещена. Информацию о наличии топлива можно посмотреть на интерактивной карте от Минтопэнерго Крыма.

Власти республики ожидают решения по федеральным субсидиям для закупки топлива. По словам Сергея Аксенова, федеральные органы завершают проработку поручения президента. Ожидается, что решение будет окончательно принято в ближайшие дни.

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