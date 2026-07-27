Очередная атака киевского режима: над Крымом и другими регионами сбили 276 дронов

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В ночь на понедельник, 27 июля, средства противовоздушной обороны уничтожили 276 беспилотников над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 276 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – говорится в сообщении.
В частности, это произошло, над Крымом, а также над Черным и Азовским морями. О количестве пораженных целей не сообщается.
Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областями, а также над Московским регионом, Татарстаном, Удмуртией и Кубанью.
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