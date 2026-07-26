133 БПЛА за ночь: ПВО отразили атаку над Крымом, Черным морем и другими регионами страны

В ночь на 26 июля дежурные силы ПВО уничтожили 133 БПЛА Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшую ночь российские системы противовоздушной обороны уничтожили более ста украинских беспилотников в различных регионах страны и над акваторией Черного моря. Об этом проинформировало Министерство обороны Российской Федерации.

По данным военного ведомства, дежурные силы противовоздушной обороны ликвидировали 133 украинских беспилотника самолетного типа в период с 20:00 25 июля до 08:00 26 июля. Атаки БПЛА были отражены над территориями Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря. Кроме того, дроны сбили над Орловской, Ростовской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской и Московской областями.

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