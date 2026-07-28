В Крыму топливо в свободной продаже доступно на многих АЗС Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 28 июля, ситуация с топливом на полуострове остается напряженной. В Севастополе сохраняется смешанная схема продажи, а в Крыму за наличием бензина нужно следить на сайте Минтопэнерго.

Рассказываем о ситуации с бензином в Крыму и Севастополе 28 июля 2026.

Ситуация с бензином в Севастополе 28 июля 2026

По информации губернатора Михаила Развожаева, 28 июля на АЗС города реализуется смешанная схема. В свободной продаже доступны три вида топлива: дизельное топливо ДТ NP (лимит 40 литров), бензин АИ-95 NP (до 20 литров) и АИ-100 (до 40 литров).

По QR-кодам, рассылка которых была с 22:00 накануне, отпускаются АИ-92 и АИ-95 (по 20 литров), дизельное топливо (20 литров) и пропан-бутан для бытовых нужд (до 40 литров).

Также для жителей, использующих генераторы из-за перебоев со светом, разрешена заправка в канистры при предъявлении оригинала СТС (номер в документе должен совпадать с данными QR-кода). Можно часть топлива залить в бак, а остаток - в канистру. На пяти АЗС (Верхнесадовое, Орлиное, Гончарное, «Таврида-1», «Таврида-2») лимит по QR-коду увеличен до 40 литров.

- Заправка пропан-бутаном производится только в баллоны с подтвержденным сроком годности на двух точках: Городское шоссе, 15 и в Верхнесадовом, - отметил губернатор.

Ситуация с бензином в Крыму 28 июля 2026

В Крыму топливо в свободной продаже доступно на многих АЗС, по данным Минтопэнерго. Бензин АИ-95/95+ можно найти на 61 станции, дизельное топливо - на 56.

Топливо есть в Керчи, Симферополе, Ялте, Феодосии, Евпатории и других городах. Актуальные адреса можно посмотреть здесь.

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