В свободной продаже на 27 июля топливо доступно на многих АЗС в Крыму Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 27 июля, на полуострове сохраняется смешанная система реализации топлива. В Севастополе часть видов горючего можно купить свободно, остальные - по QR-кодам. В Крыму топливо доступно на десятках АЗС.

Рассказываем о ситуации с бензином в Крыму и Севастополе 27 июля 2026.

Ситуация с бензином в Севастополе 27 июля 2026

С 27 июля в Севастополе изменилась схема продажи топлива на АЗС. Без электронных разрешений (QR-кодов) можно приобрести ДТ NP (до 40 литров, АИ-95 NP (до 20 литров) и АИ-100 (до 40 литров).

По QR-кодам по-прежнему отпускают АИ-92, АИ-95, ДТ и пропан-бутан. Стандартный лимит - 20 литров на машину. Повышенный лимит - до 40 литров - действует на пяти заправках: в Верхнесадовом, Орлином, Гончарном, «Таврида-1» и «Таврида-2».

Кроме того, заправка в канистры разрешена при предъявлении оригинала СТС, номер в котором должен совпадать с данными в QR-коде. Топливо можно разделить между баком и канистрой.

Пропан-бутан отпускается только в бытовые баллоны с действующим сроком поверки на двух АЗС - на Городском шоссе, 15 и в Верхнесадовом. Лимит — до 40 литров, заправка автомобилей газом по-прежнему не производится.

Ситуация с бензином в Крыму 27 июля 2026

В Крыму ситуация осложняется тем, что крупные сети АЗС («ТЭС» и «АТАН») перестали обслуживать клиентов по талонам и топливным картам. Исключение сделано только для социальных и экстренных служб.

В свободной продаже на 27 июля топливо доступно на более чем полусотне АЗС в Крыму - в Керчи, Симферополе, Ялте, Феодосии, Евпатории и других городах. Актуальные адреса публикует Минтопэнерго республики.

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