Крымчане ждут понижения цен на топливо Фото: Екатерина ЗОЛОТАВИНА. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 25 июля, на полуострове сохраняется смешанная система реализации топлива: в Севастополе действует продажа по QR-кодам, в Крыму периодически открывается свободная продажа на отдельных АЗС.

Рассказываем о ситуации с бензином в Крыму и Севастополе 25 июля 2026.

Ситуация с бензином в Севастополе 25 июля 2026

25 июля в Севастополе основным способом получения топлива остается продажа по QR-кодам. Рассылка кодов началась вечером 24 июля. Действует базовый лимит в 20 литров на один автомобиль. На пяти АЗС - в Верхнесадовом, Орлином, Гончарном, «Таврида-1» и «Таврида-2» - лимит увеличен до 40 литров.

Власти пошли навстречу жителям, которые из-за перебоев со светом используют генераторы, поэтому временно разрешена заправка в канистры топлива марок АИ-92, ДТ и ДТ NP. Для этого водителю необходимо предъявить оригинал СТС, номер автомобиля в котором должен совпадать с номером в QR-коде.

Два вида топлива можно купить свободно, без QR-кода: ДТ NP (до 40 литров) и АИ-100 (до 40 литров).

Заправка автомобилей пропан-бутаном 25 июля не производится. QR-код дает возможность заправить только баллоны для бытовых нужд с актуальным сроком поверки. Это можно сделать на двух АЗС - на Городском шоссе, 15 и в Верхнесадовом. Лимит - до 40 литров, можно заправить несколько баллонов, но в пределах общего лимит.

Ситуация с бензином в Крыму 25 июля 2026

В Крыму 25 июля свободная продажа бензина открыта в некоторых городах, в том числе в Евпатории. Там с 9:00 на двух АЗС (ул. Эскадронная, 25 и ул. 2-й Гвардейской армии, 12) доступен бензин АИ-95 Ультра с лимитом 20 литров и запретом на заправку в канистры. Минтопэнерго публикует списки АЗС со свободной продажей на своей интерактивной карте.

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