На полуострове сохраняются те же принципы, что и в предыдущие дни Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 24 июля, на полуострове продолжает действовать жесткая система распределения топлива. Продажа осуществляется по QR-кодам и за наличный расчет на ряде АЗС.

Рассказываем о ситуации с бензином в Крыму и Севастополе 24 июля 2026.

Ситуация с бензином в Севастополе 24 июля 2026

Продажа бензина в Севастополе 24 июля осуществляется по QR-кодам. При этом для владельцев генераторов сделано исключение - временно разрешена заправка в канистры. Для этого нужен оригинал СТС: номер машины в документе должен строго совпадать с данными в QR-коде. Можно распределить топливо между баком и канистрой в рамках лимита.

- Один вид топлива можно купить свободно (без QR-кода) завтра - ДТ NP (40 литров), - отметил губернатор города Михаил Развожаев.

По стандартному QR-коду можно получить до 20 литров. На пяти АЗС - в Верхнесадовом, Орлином, Гончарном, «Таврида-1» и «Таврида-2» - лимит увеличен до 40 литров.

- Заправка автомобилей пропан-бутаном 24 июля не производится. QR-код дает возможность заправить только баллон для бытовых нужд. Газ зальют только в исправные баллоны с актуальным сроком поверки, - добавил губернатор.

Также открыта свободная продажа на семи заправках «АТАН». Адреса можно посмотреть здесь.

Ситуация с бензином в Крыму 24 июля 2026

В Крыму информацию о наличии топлива и адресах АЗС с свободной продажей публикует Минтопэнерго республики на специальной карте. Сохраняются те же принципы, что и в предыдущие дни. Свободная продажа бензина осуществляется с жестким лимитом - не более 20 литров на одну машину, а заправка в канистры запрещена.

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