Некоторые районы Крыма остаются без света Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник полуостров вновь пережил массированную атаку беспилотников. Под ударом вновь оказались объекты энергетической инфраструктуры.

Рассказываем, что происходит в Крыму и Севастополе 28 июля 2026 года.

Что происходит в Крыму и Севастополе 28 июля 2026 года

Ночь на 28 июля прошла под звуки сирен. По данным Минобороны РФ, за ночь было сбито 356 украинских БПЛА над регионами России, включая Крым и акваторию Азовского моря. Власти Севастополя официально сообщили об отражении атаки и работе ПВО в Балаклавском районе.

Отключение света в Крыму и Севастополе 28 июля 2026 года

Однако главный удар пришелся на энергообъекты восточной части полуострова. В «Крымэнерго» подтвердили, что энергообъекты Восточного Крыма подверглись ночной атаке, в результате чего часть населенных пунктов осталась без света. Ограничения подачи электроэнергии действуют на всей территории Крыма, а обстановка с бесперебойным электроснабжением остается сложной.

Накануне, 27 июля, дрон ВСУ попал в пятиэтажный жилой дом в Керчи, в результате чего пострадали десять человек, включая ребенка, трое были госпитализированы.

Смертельное ДТП в Крыму 28 июля 2026 года

В понедельник, 27 июля, в Сакском районе Крыма столкнулись «Лада Гранта» и автобус «ПАЗ Вектор», в результате чего погибли двое детей и мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Фото: пресс-служба МВД по Крыму

Обстановка на Крымском мосту 28 июля 2026 года

Утром 28 июля было временно перекрыто движение по Крымскому мосту. Водителей просили сохранять спокойствие. Позднее движение было возобновлено. К обеду в оперштабе соощили, что с обеих сторон моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет.

Режим ЧС в Крыму и Севастополе 28 июля 2026 года

На фоне кризиса власти расширяют поддержку населения: жители подают заявления на выплаты. В Крыму и Севастополе продолжает действовать режим ЧС регионального масштаба, введенный в конце июня.

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 28 июля 2026 года

В Крыму и Севастополе 28 июля все еще сохраняется топливный дефицит из-за логистических проблем. В Севастополе действует смешанная схема продажи. Заправка автомобилей газом не производится. Заправить баллоны можно на двух АЗС - на Городском шоссе, 15 и в Верхнесадовом.

Бензин есть на многих АЗС Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Также разрешена заправка в канистры любого вида топлива (для работы домашних генераторов). Для этого при себе нужно иметь оригинал СТС - номер машины в документе должен совпадать с данными QR-кода. На пяти АЗС (Верхнесадовое, Орлиное, Гончарное, «Таврида-1» и «Таврида-2») лимит по QR-коду увеличен до 40 литров.

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