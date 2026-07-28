Переходили дорогу по «зебре»: лихач на BMW насмерть сбил двух пенсионеров в Крыму

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: МВД Крыма

Утром 28 июля в Ленинском районе Крыма произошло ДТП, в результате которого погибли два пожилых пешехода. Подробности случившегося сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Авария случилась около 9:40 на автодороге «Ленино-Мысово» в районе села Семеновка. По предварительным данным, водитель «БМВ X5» сбил двух пешеходов 74 и 80 лет, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм они погибли на месте.

Правоохранительные органы занимаются выяснением всех деталей случившегося. Проверку контролирует прокуратура. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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