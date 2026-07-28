Еще один ребенок попал в больницу. Фото: пресс-служба МВД по Крыму

В понедельник, 27 июля, в Сакском районе Крыма столкнулись «Лада Гранта» и автобус «ПАЗ Вектор», в результате чего погибли двое детей и мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Трагедия произошла около 17.20. Мужчина 1963 года рождения ехал за рулем «Лады» по автодороге Симферополь – Евпатория. Неподалеку от села Орехово водитель по неизвестным причинам выехал на встречную полосу. Там легковушка врезалась в рейсовый автобус, который следовал по маршруту «Саки-Геройское».

ДТП с двумя погибшими детьми в Крыму

В результате ДТП погибли три человека. Водитель «Лады» и его пассажиры 2010 и 2017 годов рождения получили травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, в аварии пострадал ребенок 2022 года рождения, находившийся в салоне «Лады». Его увезли в больницу.

«В автобусе на момент ДТП находилось около 20 человек», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что по факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины случившегося.

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