Пострадавшие госпитализированы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о новом ударе ВСУ по гражданской инфраструктуре региона. Беспилотник атаковал жилой дом в Керчи, есть пострадавшие.

Делимся последними данными о последствиях атаки ВСУ на Керчь, произошедшей 28 июля 2026 года.

Атака ВСУ на Керчь 28 июля 2026 года

По информации от советника главы Крыма, беспилотный летательный аппарат совершил атаку на частный дом. Кроме того, вражеский дрон нанес удар по одной из городских улиц.

Пострадавшие в результате атаки ВСУ на Керчь 28 июля 2026 года

В результате удара БПЛА по жилому дому пострадала целая семья.

- Четыре человека, в том числе ребенок, госпитализированы в керченские больницы, — сообщил Крючков.

По информации помощницы главы Крыма Ольги Курлаевой, пострадавший 9-летний мальчик находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Трое взрослых получили осколочные ранения, и сейчас они находятся в стационаре. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Также ранения получили еще два человека, которые в момент атаки находились на одной из улиц Керчи.

Что еще известно об атаке ВСУ на Керчь 28 июля 2026 года

К ситуации подключилась прокуратура Крыма. Ведомство контролирует соблюдение прав граждан после террористических действий киевского режима.

- Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего, - говорится в сообщении.

Администрация города и оперативные службы ведут работы на месте, сообщил и. о. главы администрации города Иван Кошель.

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