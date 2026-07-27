Три человека госпитализированы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ВСУ нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре Крыма. Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Керчи, в результате пострадали мирные жители, проинформировал советник главы Крыма Олег Крючков.

Рассказываем, что известно к этому часу о последствиях атаки ВСУ на Керчь 27 июля 2026 года.

Атака ВСУ на Керчь 27 июля 2026 года

Примерно в 14:00 27 июля 2026 года украинский ударный дрон врезался в пятиэтажный жилой дом в Керчи, в результате чего на третьем и четвертом этажах вспыхнул пожар.

Пострадавшие в результате атаки ВСУ на Керчь 27 июля 2026 года

В результате попадания дрона в жилой дом ранения получили десять человек. Среди пострадавших оказался ребенок.

- Трое керчан, в том числе ребенок, госпитализированы в больницы, — сообщил Крючков.

Что происходит после атаки ВСУ на Керчь 27 июля 2026 года

Помощник главы Крыма Ольга Курлаева отметила, что пострадавшим от атаки ВСУ предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Глава республики Сергей Аксенов держит ситуацию на контроле.

Прокуратура Крыма также контролирует соблюдение прав граждан после атаки террористов киевского режима.

- Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего, - говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности главы городской администрации Иван Кошель заявил, что жильцы пострадавших квартир будут расселены в пункты временного размещения.

- На месте происшествия оценил текущую обстановку. Порядок будет наведен в кратчайшие сроки. Керчане, чьи квартиры пострадали, будут отселены в пункт временного размещения, - сообщил Кошель.

Завтра, 28 июля, на месте будет работать специальная комиссия. Эксперты оценят ущерб и помогут жильцам с оформлением документов и получением выплат. Администрация вместе с волонтерами предоставит пленку для временного закрытия проемов.

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