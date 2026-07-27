Стало известно состояние пострадавших в результате атаки ВСУ на дом в Ялте

Трое пострадавших в результате атаки ВСУ на дом в Ялте идут на поправку Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

Три человека, пострадавших в результате атаки ВСУ на многоквартирный дом в Ялте идут на поправку. Об этом сообщили в многопрофильном медицинском центре ФМБА.

Как сообщалось ранее, украинский беспилотник атаковал дом в Ялте. В результате пострадали 17 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Шестеро пострадавших попали в больницу. После удара начался сильный пожар. Из-за этого выгорели семь квартир. На ликвидацию возгорания потребовалось четыре часа. Сотрудники МЧС эвакуировали 350 человек.

«В больнице остаются три пациента в состоянии средней степени тяжести», – рассказали в медцентре агентству ТАСС.

Эти люди идут на поправку. Планируется, что в течение трех дней пациентов их ищут.