Возмущенная клиентка облила девушку водой. Фото: соцсети Ольги

В Симферополе произошел скандал в местном квеструме, достойный отдельного хоррора. Женщина набросилась на администратора с кулаками, разгромила стойку регистрации и облила владелицу заведения водой. Все началось с самого безобидного на свете вопроса. Правда, на этом история не закончилась…

В симферопольском квеструме «Дом страха» праздновали детский день рождения. Взрослый гость, мужчина, потерялся в лабиринте коридоров и подошел к стойке администрации с просьбой подсказать, где уборная. Сотрудница, как рассказала владелица заведения Ольга, вежливо проводила его до двери туалета и вернулась на рабочее место. Всю историю она рассказала у себя в блоге.

Казалось бы, инцидент исчерпан. Но буквально через пару минут к стойке подлетела женщина - супруга того самого гостя. Она была в ярости и сразу перешла к обвинениям. По ее мнению, провожать мужа в туалет могла только она сама.

- Мол, как вы посмели себе такое позволять? Она кричала просто ужасно, - пересказывает историю владелица квеструма.

Правда, словами и оскорблениями дело не закончилось. Разгневанная дама перешла к действиям - она опрокинула стойку ресепшн, разбросала документы, разбила декоративные элементы, а затем схватила бутылку с водой и вылила ее на владелицу квеструма Ольгу.

- Ее удалось успокоить только прибывшим сотрудникам Росгвардии, - отмечает девушка.

Казалось, история закончилась, но пострадавший в этой потасовке мужчина решил получить возмездие и принять сторону любимой жены. Через пару дней он снова пришел в квеструм и попросил удалить видео инцидента с камер наблюдения. Но никто ничего стирать не хотел, тогда гость начал действовать решительно.

- Мужчина угрожал, что проколет колеса моей машины. И выполнил угрозу, но частично. Он ограничился тем, что спустил одну шину.

По словам владелицы заведения, это был уж очень «мужской» поступок».

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