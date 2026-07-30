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Происшествия30 июля 2026 5:10

ВСУ атаковали Крым и другие регионы: сбиты 258 беспилотников

Средства ПВО уничтожили 258 беспилотников над Крымом и другими регионами
Алексей ЕЛАГИН
Часть дронов нейтрализовали над Черным и Азовским морями

Часть дронов нейтрализовали над Черным и Азовским морями

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на четверг, 30 июля, средства противовоздушной обороны уничтожили 258 беспилотников над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.

Часть дронов сбили над Крымом, а также над Черным и Азовским морями. О количестве пораженных целей не сообщается.

Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской областями, а также над Кубанью и Адыгеей.

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