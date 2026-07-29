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Что происходит29 июля 2026 14:48

В Керчи 9-летний мальчик погиб после атаки БПЛА: врачи сделали все возможное, но не смогли его спасти

В Керчи умер 9-летний мальчик, раненный во время атаки ВСУ в Керчи
Галина КОВАЛЕНКО
Медики не смогли спасти ребенка

Медики не смогли спасти ребенка

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вчера, 28 июля, вражеский беспилотный летательный аппарат атаковал жилой дом в Керчи. В результате удара БПЛА пострадала целая семья: четыре человека, включая ребенка, были госпитализированы в керченские больницы.

Трое взрослых получили осколочные ранения и помещены в стационарное отделение. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Девятилетний мальчик был доставлен в реанимацию.

Состояние школьника оставалось крайне тяжелым. Сегодня, 29 июля, стало известно, что ранения оказались смертельными.

- К сожалению, спасти ребенка, пострадавшего в результате удара БПЛА в Керчи, не удалось. Несмотря на весь объем оказанной медицинской помощи, ребенок умер, - сообщил «КП-Крым» министр здравоохранения Республики Крым Алексей Натаров.

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