Очередная атака: над Крымом и другими регионами сбили 371 беспилотник

Часть дронов нейтрализовали над Черным и Азовским морями Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на пятницу, 31 июля, средства противовоздушной обороны уничтожили 371 беспилотник уничтожили над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 371 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – говорится в сообщении.

В частности, это произошло над Крымом, а также над Черным и Азовским морями. О количестве пораженных целей не сообщается.

Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской и Тульской областями, а также над Кубанью, Дагестаном и Татарстаном.

Севастопольский губернатор Михаил Развожаев сообщил, что военные отразили атаку ВСУ. В городе работали мобильные огневые группы и ПВО.

«Сбито 2 БПЛА в районе Фиолента и Северной стороны», – сообщил Развожаев.

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