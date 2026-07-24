Комфортный градус: в последние выходные июля в Крыму обещают идеальную погоду

Вода в Черном море прогрелась до 25 градусов Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Полуостров на этой неделе в очередной раз испытала на прочность матушка-природа. Что же ожидает крымчан и гостей полуострова в последние выходные июля? Об этом «КП-Крым» сообщила замначальника Крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай.

- Пугать мы не будем - ливней не предвидится. Но неустойчивый характер погоды сохраняется: фронтальный раздел ушел на восток Крыма, поэтому 25 и 26 июля в дневные часы вероятны кратковременные грозовые дожди.

В воскресенье на Керченском полуострове, в окрестностях Феодосии и Судака синоптики не исключают сильных дождей.

В уик-энд термометр покажет идеальный баланс: ночью столбики опустятся до +15…+20°, днем будут держаться в диапазоне +24…+29°.

- Комфортно. Не жарко и не холодно.

В понедельник, 27 июля, небо над полуостровом прояснится - осадки прекратятся полностью.

- Будет немного жарче, чем накануне: воздух прогреется уже до 26...31 градуса.

Во вторник, 28 июля, термометра покажет прежние цифры, но местами возможны небольшие дожди.

Не ожидается особых сюрпризов со стороны ветра: в субботу северо-восточный, 7–12 м/с, в воскресенье северо-западный, 15–20 м/с. В понедельник ветер сменит направление на юго-западное, 7–12 м/с, во вторник - северо-западный ветер 9–14 м/с.

И вишенка на торте: в конце июля, с 29 по 31-е, в Крыму установится сухая и жаркая погода. Днем ожидается +27…+32 °C - идеальные условия для пляжного отдыха.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«На улице какой-то апокалипсис!»: Последствия непогоды в Крыму 23 июля