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В субботу 25 июля в Крыму и Севастополе продолжают действовать ограничения электроснабжения после ударов по энергообъектам, а система продажи топлива работает по новым правилам с разрешением на заправку канистр.
Рассказываем, что происходит в Крыму и Севастополе 25 июля 2026 года.
Ночь на 25 июля прошла под звуки сирен. По данным Минобороны РФ, за ночь дежурными средствами ПВО было уничтожено 328 украинских беспилотников над регионами России, включая Крым и акваторию Азовского моря. В Севастополе в вечерние часы 24 июля объявляли воздушную тревогу, которую отменили после полуночи.
Утром 25 июля «Крымэнерго» сообщило, что в части населенных пунктов полуострова отсутствует возможность подачи электроэнергии из-за ночных атак ВСУ на электросетевую инфраструктуру. Наиболее сложная обстановка сохраняется на Северо-Западе, Востоке и Юге Крыма. Ограничения электроснабжения действуют на всей территории Республики Крым, ремонтные работы ведутся круглосуточно.
В Севастополе с 08:00 до 20:00 введены ограничения потребления электроэнергии для юридических лиц. Мера связана с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами города.
25 июля в Севастополе продажа бензина осуществляется по QR-кодам. Коды были разосланы накануне вечером. Действует базовый лимит 20 литров. На пяти АЗС (Верхнесадовое, Орлиное, Гончарное, «Таврида-1», «Таврида-2») лимит увеличен до 40 литров.
Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП
Власти временно разрешили заправку в канистры топлива марок АИ-92, ДТ и ДТ NP для обеспечения работы домашних генераторов. При заправке канистры необходимо предъявить оригинал СТС: номер автомобиля должен совпадать с номером в QR-коде. Можно распределить топливо между баком и канистрой.
Без QR-кода можно приобрести ДТ NP и АИ-100 с лимитом до 40 литров. Заправка пропан-бутаном 25 июля производится только в баллоны для бытовых нужд на двух АЗС (Городское шоссе, 15 и Верхнесадовое). Лимит - до 40 литров
Ночью 25 июля движение по Крымскому мосту перекрывали дважды - после полуночи и около 03:34. К утру проезд был восстановлен. Свободного проезда к пунктам ручного досмотра нет, очереди сохраняются. Накануне вечером со стороны Керчи в очереди стояли до 500 машин, время ожидания составляло около двух часов.
В субботу в Крыму сохраняется неустойчивая погода: местами кратковременные грозовые дожди. В Симферополе днем до +26°C, в Севастополе +24…+26°C. Температура воды в море: у Евпатории и Севастополя - +24°C, у Алушты - +24°C, у Ялты - +25°C, в Керченском проливе и Азовском море - +25°C.
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