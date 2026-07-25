Энергетики работают в круглосуточном режиме, чтобы восстановить подачу света Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В субботу 25 июля в Крыму и Севастополе продолжают действовать ограничения электроснабжения после ударов по энергообъектам, а система продажи топлива работает по новым правилам с разрешением на заправку канистр.

Рассказываем, что происходит в Крыму и Севастополе 25 июля 2026 года.

Что происходит в Крыму и Севастополе 25 июля 2026 года

Ночь на 25 июля прошла под звуки сирен. По данным Минобороны РФ, за ночь дежурными средствами ПВО было уничтожено 328 украинских беспилотников над регионами России, включая Крым и акваторию Азовского моря. В Севастополе в вечерние часы 24 июля объявляли воздушную тревогу, которую отменили после полуночи.

Отключение света в Крыму и Севастополе 25 июля 2026 года

Утром 25 июля «Крымэнерго» сообщило, что в части населенных пунктов полуострова отсутствует возможность подачи электроэнергии из-за ночных атак ВСУ на электросетевую инфраструктуру. Наиболее сложная обстановка сохраняется на Северо-Западе, Востоке и Юге Крыма. Ограничения электроснабжения действуют на всей территории Республики Крым, ремонтные работы ведутся круглосуточно.

В Севастополе с 08:00 до 20:00 введены ограничения потребления электроэнергии для юридических лиц. Мера связана с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами города.

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 25 июля 2026 года

25 июля в Севастополе продажа бензина осуществляется по QR-кодам. Коды были разосланы накануне вечером. Действует базовый лимит 20 литров. На пяти АЗС (Верхнесадовое, Орлиное, Гончарное, «Таврида-1», «Таврида-2») лимит увеличен до 40 литров.

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Власти временно разрешили заправку в канистры топлива марок АИ-92, ДТ и ДТ NP для обеспечения работы домашних генераторов. При заправке канистры необходимо предъявить оригинал СТС: номер автомобиля должен совпадать с номером в QR-коде. Можно распределить топливо между баком и канистрой.

Без QR-кода можно приобрести ДТ NP и АИ-100 с лимитом до 40 литров. Заправка пропан-бутаном 25 июля производится только в баллоны для бытовых нужд на двух АЗС (Городское шоссе, 15 и Верхнесадовое). Лимит - до 40 литров

Обстановка на Крымском мосту 25 июля 2026 года

Ночью 25 июля движение по Крымскому мосту перекрывали дважды - после полуночи и около 03:34. К утру проезд был восстановлен. Свободного проезда к пунктам ручного досмотра нет, очереди сохраняются. Накануне вечером со стороны Керчи в очереди стояли до 500 машин, время ожидания составляло около двух часов.

Погода в Крыму 25 июля 2026 года

В субботу в Крыму сохраняется неустойчивая погода: местами кратковременные грозовые дожди. В Симферополе днем до +26°C, в Севастополе +24…+26°C. Температура воды в море: у Евпатории и Севастополя - +24°C, у Алушты - +24°C, у Ялты - +25°C, в Керченском проливе и Азовском море - +25°C.

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