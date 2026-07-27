В Севастополе партия «Новые люди» определилась с кандидатами в депутаты Госдумы и муниципалитеты

Фото: Партия «Новые люди»

Кандидатом в депутаты Госдумы от «Новых людей» стала телеведущая, представитель Народного фронта Полина Цветкова. Она возглавила территориальную группу, которая объединяет Севастополь, Крым, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. Полина Цветкова с 2022 года посвятила себя гуманитарной помощи детям и семьям на прифронтовых территориях.

- Верю, что вместе мы сможем дойти до тех результатов, к которым мы все стремимся и ради которых все трудимся: счастью, процветанию и благополучию нашей Родины и всех её граждан, - отметила Полина Цветкова.

Фото: Партия «Новые люди»

Федеральный список партии возглавили лидер партии Алексей Нечаев, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева.

Также партия выдвинула кандидатов на выборы депутатов Балаклавского и Нахимовского районов Севастополя.

- Это люди, которые живут в городе, знают проблемы и готовы решать их вместе с жителями. Им предстоит пройти долгий путь, слышать и слушать людей, - отметил секретарь регионального отделения партии в Севастополе Максим Виноградов.

Он также рассказал о проектах, которые уже реализуют в Севастополе. Для людей старшего возраста партия запустила программу активного долголетия «Жить по-новому», которая включает концерты, мастер-классы и спортивные соревнования, рассчитанные специально на гостей «серебряного» возраста. Для студентов действует молодёжное движение «Новые» и проект по развитию предпринимательства «Я в деле».

Фото: Партия «Новые люди»

Кроме того, на выдвижении Максим Виноградов вручил членские билеты новым сторонникам партии. По его словам, в планах «Новых людей» - укрепление сети местных отделений по всему Севастополю.

Напомним, выборы в Государственную думу Российской Федерации пройдут в единые дни голосования, в период с 18 по 20 сентября 2026 года. По данным на конец июля 2026 года, 11 партий получили право подавать документы для участия в выборах в Госдуму без сбора подписей: «Единая Россия», «Новые люди», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и др.