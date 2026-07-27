Масштабные перебои с электричеством все еще сохраняются на полуострове Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 27 июля, на полуострове сохраняется напряженная обстановка. Ночь прошла под звуки сирен: в Севастополе военные отражали атаку беспилотников. На фоне постоянных ударов по инфраструктуре энергосистема работает с перебоями, а продажа топлива идет по смешанной схеме - свободно и по QR-кодам.

Рассказываем, что происходит в Крыму и Севастополе 27 июля 2026 года.

Что происходит в Крыму и Севастополе 27 июля 2026 года

В ночь на понедельник, 27 июля, средства противовоздушной обороны уничтожили 276 беспилотников над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Отключение света в Крыму и Севастополе 27 июля 2026 года

Ночью 27 июля в Севастополе временно ограничивали электроснабжение. Как пояснил губернатор Михаил Развожаев, это была вынужденная мера для ликвидации перегруза сетей за пределами города и предотвращения аварии во всей энергосистеме. Социальные объекты перевели на резервные схемы питания.

К утру электроснабжение большинства потребителей в Севастополе восстановили по временной схеме.

- Но дефицит мощности в энергосистеме Крыма сохраняется, поэтому совсем обойтись без ограничений пока невозможно. Специалисты «Севастопольэнерго» продолжают выполнять необходимые работы и переключения в рамках установленного лимита мощности, - отметил губернатор города.

Сложная ситуация с электроэнергией сохраняется на Северо-Западе, Востоке и Юге Крыма. В «Крымэнерго» круглосуточно ведут восстановительные работы. Режим ЧС, введенный в Алуште 25 июля из-за продолжительных отключений света, расширен еще на пять соседних поселков. Из-за перебоев с электричеством в Феодосии снижено давление воды на магистральных водоводах.

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 27 июля 2026 года

Ситуация с топливом в Крыму и Севастополе 27 июля остается сложной из-за логистических проблем. В Севастополе действует смешанная схема продажи. Заправка автомобилей газом не производится. Заправить баллоны можно на двух АЗС - на Городском шоссе, 15 и в Верхнесадовом.

Также можно заправить пропан-бутан по QR-коду Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Также разрешена заправка в канистры любого вида топлива (для работы домашних генераторов). Для этого при себе нужно иметь оригинал СТС - номер машины в документе должен совпадать с данными QR-кода. На пяти АЗС (Верхнесадовое, Орлиное, Гончарное, «Таврида-1» и «Таврида-2») лимит по QR-коду увеличен до 40 литров.

Наличие топлива в Крыму можно отслеживать на интерактивной карте Минтопэнерго республики.

Погода в Крыму и Севастополе 27 июля 2026 года

27 июля в Крыму облачно с прояснениями, без осадков. Днем +24…+29°C, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воды в Черном море +24…+26°C, в Азовском - до +26°C.

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