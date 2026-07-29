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Происшествия29 июля 2026 5:40

Очередная атака: над Крымом и другими регионами сбили 295 беспилотников

Средства ПВО уничтожили 295 беспилотников над Крымом и другими регионами
Алексей ЕЛАГИН
БПЛА нейтрализовали над Черным и Азовским морями

БПЛА нейтрализовали над Черным и Азовским морями

Фото: Алексей ФОКИН.

В ночь на среду, 29 июля, средства противовоздушной обороны уничтожили 295 беспилотников над Крымом и другим и регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с восьми вечера до восьми утра.

«Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 295 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – рассказали в министерстве.

В оборонном ведомстве добавили, что часть дронов сбили над Крымом, а также над Черным и Азовским морями. О количестве пораженных целей не сообщается.

Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской и Рязанской областями, а также над Кубанью, Чувашией и Татарстаном.

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