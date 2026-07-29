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Два человека погибли, еще пятеро пострадали в результате атаки ВСУ на Крым в ночь на среду, 29 июля 2026 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«В результате очередной ночной атаки врага на Республику Крым, к сожалению, погибли два человека», – рассказал Аксенов.
Кроме того, пострадали еще пять человек. Они получили ранения.
Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших. Глава Крыма также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
«Органы власти республики окажут всю необходимую помощь и поддержку. Никто не останется один на один со своей бедой», – заключил руководитель региона.
Прокуратура Крыма контролирует соблюдение прав граждан после ночной атаки ВСУ. Ведомство обеспечивает взаимодействие со всеми структурами для устранения последствий атаки террористов киевского режима.
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