Инцидент произошел ночью Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Два человека погибли, еще пятеро пострадали в результате атаки ВСУ на Крым в ночь на среду, 29 июля 2026 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Погибшие в результате атаки ВСУ на Крым 29 июля 2026 года

«В результате очередной ночной атаки врага на Республику Крым, к сожалению, погибли два человека», – рассказал Аксенов.

Пострадавшие в результате атаки ВСУ на Крым 29 июля 2026 года

Кроме того, пострадали еще пять человек. Они получили ранения.

Помощь пострадавшим в результате атак ВСУ в Крыму в 2026 году

Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших. Глава Крыма также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Органы власти республики окажут всю необходимую помощь и поддержку. Никто не останется один на один со своей бедой», – заключил руководитель региона.

Что еще известно об атаке ВСУ на Крым 29 июля 2026

Прокуратура Крыма контролирует соблюдение прав граждан после ночной атаки ВСУ. Ведомство обеспечивает взаимодействие со всеми структурами для устранения последствий атаки террористов киевского режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Очередная атака: над Крымом и другими регионами сбили 295 беспилотников