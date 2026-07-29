29 июля в Севастополе на заправках действует смешанная схема Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Топливный кризис на полуострове продолжается второй месяц. Власти сохраняют систему QR-кодов, но свободная продажа на отдельных АЗС тоже остается. Рассказываем о ситуации с бензином в Крыму и Севастополе 29 июля 2026.

Ситуация с бензином в Севастополе 29 июля 2026

29 июля в Севастополе на заправках действует смешанная схема. Свободная продажа доступна для трех видов топлива: ДТ NP (до 40 литров), АИ-95 NP (до 20 литров), АИ-100 (до 40 литров).

Заправка автомобилей пропан-бутаном не производится. Заправить баллоны можно на двух АЗС: Городское шоссе, 15 и в Верхнесадовом. Также заправка в канистры любого топлива разрешена при предъявлении оригинала СТС - номер автомобиля должен совпадать с данными QR-кода.

- Перед выездом проверьте карту. Посмотрите наличие топлива на заправках онлайн: https://fuel.sevtech.org/map, - отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Ситуация с бензином в Крыму 29 июля 2026

На фоне дефицита цены на топливо в Крыму остаются рекордными. По данным на середину июля, в Севастополе литр АИ-95 достигал 197–245 рублей. На частных АЗС цена переваливает за 200 рублей, а на «черном рынке» - доходит до 400 рублей за литр. Для сравнения, в Москве цена АИ-95 составляет около 74 рублей.

В Крыму бензин и дизель в свободной продаже доступны на десятках АЗС в Симферополе, Керчи, Евпатории, Феодосии, Ялте, Саках и других городах. В Симферополе топливо можно найти по адресам: ул. Генерала Васильева, 27Б - АИ-92, АИ-95, ДТ, проспект Победы, 105 - АИ-95, АИ-100, ДТ, ул. Глинки, 74 - АИ-95, ДТ.

Кроме того, по всему Крыму сохраняется лимит 20 литров на одно транспортное средство, заправка в канистры запрещена.

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