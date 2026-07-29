Ситуация с электроснабжением остается сложной Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Среда, 29 июля, началась для полуострова с очередной тревожной ночи. Крым и Севастополь продолжают жить в режиме региональной чрезвычайной ситуации, совмещая отражение атак, борьбу с дефицитом электроэнергии и попытки стабилизировать ситуацию с топливом и транспортом.

Рассказываем, что происходит в Крыму и Севастополе 29 июля 2026 года.

Что происходит в Крыму и Севастополе 29 июля 2026 года

Ночь на 29 июля выдалась крайне неспокойной. В Севастополе воздушную тревогу объявляли несколько раз, а система противовоздушной обороны работала в усиленном режиме. По данным губернатора Михаила Развожаева, за минувшие сутки над городом и прилегающей акваторией были уничтожены 20 беспилотников. Общее количество сбитых за ночь БПЛА над регионами России, включая Крым, акватории Азовского и Черного морей, составило 295.

Однако атака не обошлась без последствий. Накануне днем в Керчи беспилотник попал в частный жилой дом. Пострадали четыре взрослых с осколочными ранениями средней степени тяжести. В критическом состоянии находится девятилетний мальчик, врачи продолжают борьбу за его жизнь.

Отключение света в Крыму и Севастополе 29 июля 2026 года

Ситуация с электроснабжением остается сложной. По данным «Крымэнерго», на всей территории полуострова действуют оперативные ограничения - отключения происходят в зависимости от ситуации в энергорайонах, для поднятия уровня напряжения и проведения ремонтных работ. Наиболее тяжелая обстановка сохраняется на Северо-Западе, Востоке и Юге Крыма.

В Севастополе 29 июля часть потребителей на Северной стороне (Мекензиевы Горы, Любимовка, Кача, Андреевка, Орловка и другие населенные пункты) оставались без света ориентировочно до 12:00. Энергетики работают круглосуточно.

- В 12:45 диспетчер ЧРДУ дал команду включить всех потребителей до следующей команды на ввод ограничения. Когда электроснабжение будет восстановлено, пожалуйста, не включайте все электроприборы в квартире одновременно, - написали в пресс-службе «Севастопольэнерго».

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 29 июля 2026 года

В Севастополе 29 июля продолжает действовать смешанная схема продажи топлива – по QR-коду и за наличный расчет на АЗС «Атан».

Заправка автомобилей пропан-бутаном по-прежнему не производится. Заправить баллоны можно на двух АЗС: на Городском шоссе, 15 и в Верхнесадовом.

Также разрешена заправка в канистры любого вида топлива при предъявлении оригинала СТС - для обеспечения работы генераторов.

Обстановка на Крымском мосту 29 июля 2026 год

В ночь на 29 июля движение по Крымскому мосту перекрывали примерно на четыре часа. После открытия проезда на подъездах образовались очереди: со стороны Тамани стояли 175 машин, со стороны Керчи – 110. К утру очереди рассосались.

Движение крымских поездов 29 июля 2026 год

Все поезда «Таврия» до 3 августа продолжают курсировать только до станции Керчь-Южная Новый парк. Дальнейшая перевозка пассажиров осуществляется автобусами.

Погода в Крыму и Севастополе 29 июля 2026 год

29 июля в Крыму переменная облачность, без осадков (кроме восточных районов, где ночью возможен кратковременный дождь с грозой). Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура днем +24…+29°C, в горах до +22°C

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