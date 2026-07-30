Отключения носят оперативный характер и вводятся в зависимости от обстановки в энергорайонах Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 30 июля, система ПВО отражала массированную атаку беспилотников, на несколько часов перекрывалось движение по Крымскому мосту, а в Севастополе ввели новые ограничения электроснабжения для предприятий.

Рассказываем, что происходит в Крыму и Севастополе 30 июля 2026 года.

Что происходит в Крыму и Севастополе 30 июля 2026 года

Ночь на 30 июля выдалась неспокойной. По данным Минобороны РФ, за ночь дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 258 украинских беспилотников над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также над девятью регионами России.

Обстановка на Крымском мосту 30 июля 2026 год

В ночь на 30 июля движение по Крымскому мосту временно перекрывали. Информация об ограничениях появилась в оперативных каналах. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

К утру движение было восстановлено. По данным на 13:00 30 июля, очередей перед мостом не было ни со стороны Тамани, ни со стороны Керчи.

Отключение света в Крыму и Севастополе 30 июля 2026 года

В Севастополе 30 июля с 7:00 до 21:00 введено ограничение режима потребления электроэнергии для юридических лиц. Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами города.

На всей территории полуострова действует режим ограничений. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму сохраняются сложности с электроснабжением. Из-за повреждений объектов инфраструктуры и магистральных сетей подача электроэнергии в ряд населенных пунктов ограничена. На всей территории полуострова действует режим ограничений. Отключения носят оперативный характер и вводятся в зависимости от обстановки в энергорайонах, а аварийно-ремонтные бригады работают круглосуточно.

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 30 июля 2026 года

В Крыму и Севастополе сохраняется смешанная схема продажи топлива. Часть бензина доступна в свободной продаже, остальное - по QR-кодам. Заправка в канистры для владельцев генераторов разрешена при предъявлении СТС.

Погода в Крыму и Севастополе 30 июля 2026 год

30 июля в Крыму переменная облачность, без осадков. Температура днем +24…+29°C.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Есть дизель, бензин и газ: ситуация с топливом в Крыму и Севастополе 30 июля 2026