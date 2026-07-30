Марина Канивец пропала 4 октября 2025. Фото: соцсети

В Крыму суд рассматривает дело об убийстве 41-летней Марины Канивец. Без вести пропавшую нашли мертвой спустя почти два месяца после исчезновения. На скамье подсудимых - муж Николай. Следователи уверены: мотивом стала дикая ревность.

ЧУВСТВА РАЗГОРЕЛИСЬ С НОВОЙ СИЛОЙ

В Крыму в убийстве Марины Канивец обвинили ее супруга Видео: Следком Крыма и Севастополя/Tg

Крымчанку жестоко убили. Фото: соцсети

Семейная жизнь крымчан не была идеальной. И виной тому - пресловутый треугольник. Первая любовь, которая зародилась еще в нулевых.

На одном из заседаний суда, на котором присутствовал журналист КП-Крым, выступил свидетель, которого долго ждали - тайный возлюбленный погибшей.

Импозантный мужчина за 40 рассказал, что в начале двухтысячных у него с Мариной был роман, несколько лет они жили вместе. Но родители были против брака, и их пути разошлись на долгие годы.

- Весной 2025-го Марина написала мне в соцсетях, - признался крымчанин.

Женщина не стала скрывать: замужем, воспитывает двоих детей. И пожаловалась на холодные отношения с супругом: да, он неплохой отец, заботится о детях, но характер у него вспыльчивый:

- Не могу с ним спать на одной кровати, не люблю - и все!

Начались тайные свидания. Раз в две недели Марина приезжала к любовнику.

- На вокзале встречал ее и провожал. Наши свидания проходили в разных местах.

Но, как говорится, шила в мешке не утаишь. В конце июля - начале августа 2025 года Николай выхватил телефон у жены, прочитал переписку в мессенджере и тут же набрал незнакомый номер.

- Ты кто такой? - спросил муж.

- Спроси у Марины, - парировал соперник.

«Я ТЕБЯ ВЫПИШУ - НУ-КА ПОПРОБУЙ!»

Казалось бы, что мешало развестись? Ведь через такую процедуру, к сожалению, проходят многие. Но камнем преткновения, видимо, стал раздел имущества.

Выяснилось, что дачу в Симферополе Марина купила на деньги бабушки еще до замужества. А уже потом муж занялся строительством дома.

Теперь же Марина говорила, что не хочет видеть Николая в своем доме. Но супруг не хотел оставаться без семьи и без крыши над головой - идти ему было некуда.

- Марина рассказывала, что советовалась с юристами по поводу выписки из дома мужа. Николай же заявил: «Я тебя выпишу - ну-ка попробуй!»

Не секрет, что обманутые мужья часто становятся агрессивными и распускают руки, но на вопрос гособвинителя, получен отрицательный ответ:

- Не говорила о побоях. Не припоминаю, чтобы были синяки или другие телесные повреждения.

В сентябре, незадолго до исчезновения, муж якобы предложил перемирие. Женщина была непреклонна: «С тобой или без тебя - я займусь разводом».

- В начале октября, когда до очередной встречи оставалась неделя, Марина перестала писать - она исчезла.

На вопрос прокурора, были ли планы на совместную жизнь, свидетель невнятно ответил:

- Да, хотели вместе жить и встречаться.

КОЛЬЦО СО ЗНАКОМ БЕСКОНЕЧНОСТИ

Дело рассматривается в Киевском райсуде. Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Четыре золотых кольца без вести пропавшей нашли в ломбарде, куда их сдал Николай.

- Пришел молчаливый мужчина и, не торгуясь, заложил четыре кольца. Его устроили 20 тысяч рублей. Сложилось впечатление, что просто хотел избавиться от золота: платить проценты и забирать залог он не стал, - сообщила суду сотрудница ломбарда.

Но как кольца попали к Николаю?

Вот и коллега убитой утверждает, что та никогда не снимала с рук кольца, одно из которых было в виде знака бесконечности. На работе были в курсе и ее семейных неурядиц.

- С первого взгляда у них все было нормально – по утрам муж привозил Марину на работу на своем оранжевом «Шевроле». Но Марина не скрывала, что встречается со своей первой любовью, хотя муж узнал обо всем через два месяца. Выхватил телефон, а когда она вместе с дочерью хотели отобрать мобильный, то Николай заскочил в авто, заперся и не вышел, пока не прочитал всю переписку.

КАК БЫЛО ДЕЛО

Крымчанку искали волонтеры. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vk

4 октября 2025 года Марина Канивец не вернулась домой с работы. Тело 41-летней женщины нашли в ноябре, и тут же завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. По подозрению в убийстве задержали ее мужа.

- В автомобиле, припаркованном в районе улицы Коллективных садов, мужчина на почве ревности несколько раз ударил отверткой супругу в область головы, а после сдавил шею руками, от чего потерпевшая скончалась, - сообщили в СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

Подсудимый снял с мертвой золотые кольца, а тело вывез за город - сбросил в камыши проточного канала.

На сегодняшний день подсудимый Николай утверждает, что жену не убивал. Виноват ли мужчина или его совесть чиста - это решит суд.

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