Марина Канивец. Фото: соцсети

– Где папка?! Наверное, в подвале, сейчас должны привести, – такой ответ пожилая женщина дала на вопрос мальчика-школьника.

На очередное заседание по убийству Марины Канивец пришли ее родные – мама, сын и дочка.

В Крыму в убийстве Марины Канивец обвинили ее супруга Видео: Следком Крыма и Севастополя/Tg

СТЕКЛЯННАЯ КЛЕТКА И РОДНЫЕ В ЗАЛЕ

Главный и единственный обвиняемый в чудовищном преступлении – муж Марины Канивец, отец ее детей.

Николая привели в зал суда в наручниках и тут же закрыли в защитной кабине. Так с недавних времен называют «клетки», где металлические решетки заменили на прозрачные пуленепробиваемые стекла.

Лицо на миг просветлело, когда он увидел детей, и потухло. Сын и дочка тоже опустили глаза вниз.

Подростков пригласили в качестве свидетелей. Но давать показания, которые, возможно, могли повредить родному отцу, им не пришлось. Заседание перенесли – не пришел психолог. По некоторым данным, заболел. А без него брать показания у несовершеннолетних нельзя.

ЖАЛОБА НА ПЫТКИ

Суд решит, кто виноват в смерти Марины Канивец Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Дело об убийстве молодой женщины суд рассматривает с конца весны, позади четыре заседания.

– Подзащитный вину в инкриминируемом преступлении не признает, – сообщил КП-Крым адвокат подсудимого Марлен Халиков.

Чисто внешне подсудимый – 45-летний мужчина выглядит неважно – худой, глубокие морщины на лице, нездоровый бледный с желтизной цвет кожи.

Семь месяцев подсудимый провел за решеткой. Он пожаловался адвокату на физическое насилие, которое должно было сделать его более сговорчивым. Спустя неделю жалобу сняли с рассмотрения, информацию силовики не подтвердили – «мы никого не били».

ВЕРСИЯ ОБВИНЕНИЯ: РЕВНОСТЬ И ОТВЕРТКА

Крымчанка была красивой и молодой. Фото: соцсети

Началась вся эта трагическая история 4 октября 2025, когда жительница Каменского массива Симферополя не вернулась домой. Тело 41-летней Марины Канивец нашли лишь ближе к зиме – 26 ноября. И вскоре защелкнулись наручники на запястьях ее мужа Николая. Мужчину обвинили в убийстве супруги и завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

– В автомобиле, припаркованном в районе улицы Коллективных садов, мужчина на почве ревности несколько раз ударил отверткой супругу в область головы, а после сдавил шею руками, от чего потерпевшая скончалась, – сообщили в СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

Снял с рук ювелирные украшения, которые затем сдал в ломбард, а бездыханное тело крымчанин вывез за город - сбросил в камыши проточного канала.

В материалах уголовного дела мелькнуло имя мужчины. Вероятно, у Марины был с ним роман, что и стало причиной раздора между супругами. Не в пользу Николая и биллинг мобильной связи, который «говорит», что якобы он был там, где нашли труп.

Есть свидетельства о том, что Николай грузил в багажник своего авто мешок. По мнению следователей, там было тело Марины. Подсудимый утверждает, что вывозил с домовладения сухую листву.

Виноват ли мужчина, либо его совесть чиста – это решит суд. Дата вынесения приговора неизвестна, впереди еще не одно судебное заседание.

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